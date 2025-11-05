Bihorean condamnat la 12 ani de închisoare după ce și-a lovit cu mașina un vecin care își purta copilul de doi ani în spate

Un bărbat de 54 de ani din județul Bihor, Viorel Vese, a fost condamnat de Tribunalul Bihor la 12 ani de închisoare pentru tentativă de omor calificat, după ce a încercat să-și ucidă vecinul lovindu-l intenționat cu mașina, în timp ce acesta își purta copilul de doi ani în spate. Instanța a decis și plata unor despăgubiri de 30.000 de euro pentru fiecare dintre victime și confiscarea mașinii folosite în atac.

Incidentul a avut loc pe 29 ianuarie 2024, în satul Surduc, comuna Copăcel. Potrivit anchetatorilor, între cei doi bărbați exista un conflict mai vechi, iscat după ce Vese ar fi tâlhărit-o în trecut pe mama victimei, iar tânărul ar fi ripostat atunci agresându-l. În ziua faptei, Vese l-ar fi observat pe vecin mergând pe marginea drumului cu copilul în spate și ar fi virat brusc spre ei, izbindu-i cu mașina și aruncându-i într-un șanț.

Martorii au surprins momentul în care atacatorul a întors vehiculul și a încercat să lovească din nou, însă victima a reușit să se ferească. Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale Bihor au intervenit după ce tatăl a sunat la 112, iar agresorul a fost găsit ascuns în propria curte.

Tatăl și copilul au fost duși la Spitalul Județean Oradea, unde au primit îngrijiri medicale. Deși au suferit răni, viața lor nu a fost pusă în pericol.

În ședința de judecată din 3 noiembrie, magistrații au respins cererea inculpatului de a schimba încadrarea juridică a faptei în „loviri și alte violențe” și au menținut acuzația de tentativă de omor calificat. Vese a fost însă achitat pentru conducere sub influența alcoolului.

Pe lângă pedeapsa principală, instanța i-a interzis lui Viorel Vese să ocupe funcții publice sau să participe la alegeri timp de cinci ani după executarea pedepsei. De asemenea, nu are voie să se apropie la mai puțin de 50 de metri de victime și trebuie să plătească 10.000 de lei drept cheltuieli judiciare către partea vătămată și 4.000 de lei către stat. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare, conform ebihoreanu.ro.

