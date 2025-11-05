€ 5.0851
|
$ 4.4290
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 10:09 05 Noi 2025

Bihorean condamnat la 12 ani de închisoare după ce și-a lovit cu mașina un vecin care își purta copilul de doi ani în spate
Autor: Tiberiu Vasile

Bihorean condamnat la 12 ani de închisoare după ce și-a lovit cu mașina un vecin care își purta copilul de doi ani în spate Foto: Pixabay
 

Un bărbat din Bihor a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru tentativă de omor calificat, după ce a lovit intenționat cu mașina un vecin care își purta copilul de doi ani în spate.

Un bărbat de 54 de ani din județul Bihor, Viorel Vese, a fost condamnat de Tribunalul Bihor la 12 ani de închisoare pentru tentativă de omor calificat, după ce a încercat să-și ucidă vecinul lovindu-l intenționat cu mașina, în timp ce acesta își purta copilul de doi ani în spate. Instanța a decis și plata unor despăgubiri de 30.000 de euro pentru fiecare dintre victime și confiscarea mașinii folosite în atac.

Incidentul a avut loc pe 29 ianuarie 2024, în satul Surduc, comuna Copăcel. Potrivit anchetatorilor, între cei doi bărbați exista un conflict mai vechi, iscat după ce Vese ar fi tâlhărit-o în trecut pe mama victimei, iar tânărul ar fi ripostat atunci agresându-l. În ziua faptei, Vese l-ar fi observat pe vecin mergând pe marginea drumului cu copilul în spate și ar fi virat brusc spre ei, izbindu-i cu mașina și aruncându-i într-un șanț.

Martorii au surprins momentul în care atacatorul a întors vehiculul și a încercat să lovească din nou, însă victima a reușit să se ferească. Polițiștii de la Serviciul de Investigații Criminale Bihor au intervenit după ce tatăl a sunat la 112, iar agresorul a fost găsit ascuns în propria curte.

Tatăl și copilul au fost duși la Spitalul Județean Oradea pentru îngrijiri medicale

Tatăl și copilul au fost duși la Spitalul Județean Oradea, unde au primit îngrijiri medicale. Deși au suferit răni, viața lor nu a fost pusă în pericol.

În ședința de judecată din 3 noiembrie, magistrații au respins cererea inculpatului de a schimba încadrarea juridică a faptei în „loviri și alte violențe” și au menținut acuzația de tentativă de omor calificat. Vese a fost însă achitat pentru conducere sub influența alcoolului.

Pe lângă pedeapsa principală, instanța i-a interzis lui Viorel Vese să ocupe funcții publice sau să participe la alegeri timp de cinci ani după executarea pedepsei. De asemenea, nu are voie să se apropie la mai puțin de 50 de metri de victime și trebuie să plătească 10.000 de lei drept cheltuieli judiciare către partea vătămată și 4.000 de lei către stat. Hotărârea poate fi atacată cu apel în termen de 10 zile de la comunicare, conform ebihoreanu.ro.

CITEȘTE ȘI: Un tânăr de 21 de ani a fost fugărit și atacat cu toporul pe străzile din Brăila

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bihor
condamnare
masina
vecin
copil
oradea
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 9 minute
Trenuri de mare viteză între capitalele europene, cu durată de călătorie redusă la jumătate: Planul Comisiei Europene
Publicat acum 28 minute
În amintirea lui Alex Ștefănescu, la Cultura pentru toți/ VIDEO
Publicat acum 32 minute
Tesla spune că Elon Musk ar trebui să fie plătit cu 1 trilion de dolari
Publicat acum 49 minute
A murit Emeric Ienei: Val de reacții pentru ”nea Imi”: Nu m-a învățat doar fotbal, m-a învățat să cresc
Publicat acum 1 ora si 10 minute
Marcel Ciolacu, la Congresul PSD, ca delegat din Buzău. Sorin Grindeanu: E dreptul meu să-i invit sau nu pe foștii președinți
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 04 Noi 2025
Sute de oameni au murit în Tanzania. Informații din Zanzibar pentru turiști: Băncile- închise, Internetul funcționează limitat
Publicat pe 03 Noi 2025
Cât durează acum timpul de așteptare la Catedrala Națională. Oamenii continuă să vină în număr mare / hartă
Publicat pe 03 Noi 2025
Principalul motiv pentru plecarea Carrefour din România. Cine urmează
Publicat acum 17 ore si 45 minute
Români, puneți-vă centurile de siguranță! Elena Cristian: Se lucrează pe acest scenariu. Am informații din interior
Publicat pe 03 Noi 2025
Turn prăbușit în Roma, lângă Colosseum. Românul prins sub dărâmături a murit- Ultimele informații
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close