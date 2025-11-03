Un tânăr de 21 de ani a fost fugărit și atacat cu toporul pe străzile din Brăila

Un tânăr de 21 de ani din Brăila a ajuns la spital după ce a fost atacat în plină stradă de un grup de bărbați înarmați, printre care și unul cu un topor. Incidentul violent a avut loc aseară, într-un cartier al orașului, iar imaginile de groază au fost surprinse de mai mulți martori care au alertat imediat autoritățile.

Potrivit primelor informații, cei implicați ar face parte din două grupări rivale din Brăila, aflate de mai mult timp în conflict. Martorii spun că agresorii au coborât dintr-o mașină, l-au urmărit pe tânăr și l-au lovit în mod repetat, fără ca cineva să poată interveni. După bătaie, aceștia au fugit de la fața locului, amenințându-i pe locatarii din zonă să nu anunțe poliția.

Victima, care a suferit multiple traumatisme, a fost transportată la spital, unde medicii i-au acordat îngrijiri. Starea lui este stabilă, iar cadrele medicale au confirmat că viața nu îi este în pericol.

Oamenii legii au demarat imediat o anchetă și au reușit să identifice trei dintre presupușii agresori. Aceștia au fost duși la audieri, urmând ca procurorii să decidă dacă vor fi reținuți pentru 24 de ore.

Cazul este investigat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „loviri și alte violențe”, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs atacul, conform Observator.

