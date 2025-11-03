€ 5.0861
Data publicării: 15:56 03 Noi 2025

Un tânăr de 21 de ani a fost fugărit și atacat cu toporul pe străzile din Brăila
Autor: Tiberiu Vasile

Un tânăr de 21 de ani a fost fugărit și atacat cu toporul pe străzile din Brăila Sursa Foto: Freepik | Un tânăr a fost atacat cu toporul pe străzile din Brăila
 

Un tânăr de 21 de ani din Brăila a fost atacat pe stradă de mai mulți agresori, unul dintre ei fiind înarmat cu un topor.

Un tânăr de 21 de ani din Brăila a ajuns la spital după ce a fost atacat în plină stradă de un grup de bărbați înarmați, printre care și unul cu un topor. Incidentul violent a avut loc aseară, într-un cartier al orașului, iar imaginile de groază au fost surprinse de mai mulți martori care au alertat imediat autoritățile.

Potrivit primelor informații, cei implicați ar face parte din două grupări rivale din Brăila, aflate de mai mult timp în conflict. Martorii spun că agresorii au coborât dintr-o mașină, l-au urmărit pe tânăr și l-au lovit în mod repetat, fără ca cineva să poată interveni. După bătaie, aceștia au fugit de la fața locului, amenințându-i pe locatarii din zonă să nu anunțe poliția.

Victima, care a suferit multiple traumatisme, a fost transportată la spital

Victima, care a suferit multiple traumatisme, a fost transportată la spital, unde medicii i-au acordat îngrijiri. Starea lui este stabilă, iar cadrele medicale au confirmat că viața nu îi este în pericol.

Oamenii legii au demarat imediat o anchetă și au reușit să identifice trei dintre presupușii agresori. Aceștia au fost duși la audieri, urmând ca procurorii să decidă dacă vor fi reținuți pentru 24 de ore.

Cazul este investigat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de „loviri și alte violențe”, iar polițiștii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs atacul, conform Observator.

Noapte de coșmar în Neamț: doi bărbați au fost reținuți după ce au amenințat polițiștii cu topoarele

