Data publicării: 13:18 31 Oct 2025

Noapte de coșmar în Neamț: doi bărbați au fost reținuți după ce au amenințat polițiștii cu topoarele
Autor: Alexandra Curtache

barbat-arestat_24952600 Sursa foto: https://www.freepik.com/, @EyeEm
 

Doi bărbaţi din Buruieneşti au fost reţinuţi după ce au ameninţat poliţiştii cu topoarele, într-un incident declanşat de muzica dată prea tare.

Doi bărbaţi din localitatea Buruieneşti au fost reţinuţi pentru 24 de ore după ce au ameninţat cu topoarele poliţiştii care au intervenit la o sesizare privind tulburarea liniştii publice, a informat vineri Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Neamţ.

Incidentul a avut loc în noaptea de joi spre vineri şi a implicat forţe de ordine din zona Roman.

Muzica prea tare a declanşat intervenţia poliţiei

Potrivit reprezentanţilor IPJ Neamţ, totul a început când o femeie a sunat la 112 sesizând că doi bărbaţi, de 25 şi 49 de ani, ascultau muzică la un volum foarte ridicat, deranjând vecinii.

La sosirea poliţiştilor la faţa locului, cei doi bărbaţi au adoptat un comportament agresiv şi i-au ameninţat pe oamenii legii, folosind două unelte de tip topor.

Foc de avertisment tras de poliţist

"În contextul în care bărbaţii au refuzat să se conformeze somaţiilor legale şi şi-au continuat comportamentul violent, unul dintre poliţişti a făcut uz de armamentul din dotare, trăgând un foc de avertisment în plan vertical", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Neamţ, agent principal Andreea Atomei.

Aceasta măsură a fost luată pentru a dezamorsa tensiunea şi a proteja siguranţa oamenilor legii, în timp ce situaţia era încadrată ca ameninţare şi ultraj.

Cercetări penale în desfăşurare

Cei doi bărbaţi au fost reţinuţi de poliţişti şi urmează să fie cercetaţi de Parchetul de lângă Judecătoria Roman. Dosarul penal vizează săvârşirea infracţiunilor de tulburarea liniştii publice, ameninţare şi ultraj, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanţelor în care s-a produs incidentul.

IPJ Neamţ subliniază că intervenţiile poliţiştilor au drept scop protejarea cetăţenilor şi menţinerea ordinii publice, iar folosirea armamentului din dotare se face doar în situaţii excepţionale, când viaţa şi integritatea oamenilor legii sunt puse în pericol.

