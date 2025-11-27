CSM, aviz negativ pe legea pensiilor magistraților

Update:

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a făcut declarații de presă, imediat după avizul negativ al CSM.

„Consider că prin exprimarea acestui aviz, fiecare dintre puterile din stat au acționat din bună credință și cu respect instituțional. Existența unor discordanțe de opinie este normală într-un stat de drept.

Eu nădăjduiesc să nu mai avem o astfel de situație, care are impact asupra cetățeanului“, a zis Radu Marinescu.

Știrea inițială:

Consiliul Superior al Magistraturii s-a întrunit în ședință, joi, 27 noiembrie 2025, iar pe ordinea de zi a fost trecut și avizul pentru legea pensiilor magistraților.

CSM a dat aviz negativ pe această lege. Avizul este consultativ, dar permite Guvernului să continue procedura de adoptare.

Joi dimineață, Radu Marinescu, ministrul Justiției, a declarat că va transmite „așteptarea Guvernului ca o decizie să fie luată în privința avizului necesar pentru a finaliza proiectul de lege referitor la pensiile magistraților”.

„Eu aș dori ca acest aviz să fie dat. Pentru această chestiune, având în vedere că membrii Consiliului Superior al Magistraturii răspund în fața magistraților, aceștia au declanșat un proces de consultare prin adunările generale din țară. Voi încerca să văd dacă acesta a fost finalizat și, încă o dată accentuez, voi transmite mesajul Guvernului că am dori, în virtutea cooperării pe care noi ne-o dorim corectă și corectă pentru țară în primul rând, ca un astfel de aviz indiferent de conținutul lui (…) să poată să fie dat, ca să facem un pas în continuare”, a spus ministrul Justiției.

Termenul limită pentru ca România să îndeplinească unul din jaloanele PNRR, care depinde și de avizul CSM privind reforma pensiilor magistraților, și să nu piardă 230 de milioane de euro este vineri, 28 noiembrie.