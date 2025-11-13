€ 5.0839
Filmul prinderii lui Dani Mocanu în Italia. Unde a fost depistat prima dată
Data actualizării: 11:47 13 Noi 2025 | Data publicării: 11:36 13 Noi 2025

Filmul prinderii lui Dani Mocanu în Italia. Unde a fost depistat prima dată
Autor: Ioan-Radu Gava

dani-mocanu-facebook_87625600 Sursa: Dani Mocanu, Facebook
 

Dani Mocanu și fratele său, Ionuț Nando, au fost prinși în această săptămână în zona orașului italian Napoli.

Manelistul Dani Mocanu și fratele său au fost condamnați definitiv la 4 ani de închisoare într-un dosar de tentativă de omor. Incidentul a avut loc în seara zilei de 18 august 2022. Aceștia, ajutați de mai mulți indivizi, au luat la bătaie alți doi bărbați, lovindu-i cu pumnii, cu picioarele și cu o rangă. Una dintre victime a suferit o fractură de craniu.

Cei doi au fost prinși în această săptămână, la patru zile după condamnare, în zona orașului italian Napoli. Ambii ar fi fost prinși în Casola di Napoli.

Filmul depistării lui Dani Mocanu în Italia

Potrivit publicației Curierul Italiei, care citează mai multe surse din peninsulă, Dani Mocanu se distra alături de fratele său, Ionuț Nando Mocanu, pe malul Lacului Garda în momentul în care a fost reperat de autoritățile române.

Ei au fost văzuți prima dată în Desenzano del Garda, în nordul Italiei. Ulterior, aceștia au fost urmăriți până în Casola, din provincia Napoli.

Cei doi au fost arestați în baza unui mandat european de arestare și vor trebui să execute pedepse definitive de 4 și 7 ani de închisoare.

În prezent, cei doi frați sunt în prezent închiși în Napoli, în așteptarea finalizării procedurilor de extrădare în România.

Dani Mocanu este descris ca „un cântăreț cunoscut și foarte faimos” de către poliția din Brescia, „motiv pentru care vestea arestării sale a avut un impact mediatic atât de mare în țara sa de origine”.

Conform presei locale, Mocanu este anchetat și pentru evaziune fiscală și a fost judecat anterior pentru exploatarea prostituției, spălare de bani și asociere în scopuri criminale.

