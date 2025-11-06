€ 5.0845
Data actualizării: 19:36 06 Noi 2025 | Data publicării: 19:34 06 Noi 2025

BREAKING NEWS Ilie Bolojan dezvăluie ce i-a spus afaceristul Fănel Bogos
Autor: Ioan-Radu Gava

ilie bolojan guvern Foto: Agerpres
 

Premierul Ilie Bolojan a dezvăluit, joi seară, ce a vorbit cu omul de afaceri Fănel Bogos.

Ilie Bolojan, premierul României, a dezvăluit joi seară ce a discutat cu omul de afaceri Fănel Bogos, în întâlnirea intermediată de președintele PNL Vaslui, Mihai Barbu.

„Președintele PNL Vaslui mi-a solicitat o audiență, cu o chestiune politică. El fiind un om care putea să candideze, dacă avea o întâlnire cu mine, mai exact să se implice în politică. Având întâlniri cu oameni care au probleme am tratat ca pe o programare. Domnul Barbu, pe care îl știam, a venit la mine cu acest domn, numele său nu-mi spunea nimic. Dânsul și-a prezentat compania, ce face și ce probleme are. Nu mi-a cerut nimic, important de zis. O întâlnire de 15 minute. Ne-am strâns mâna. Mi-a spus că nu e tratat corect de autorități, nu-mi mai aduc minte exact ce am vorbit punctual”, a spus Bolojan, la Digi24.

Mihai Barbu, suspendat din funcțiile de președinte PNL Vaslui și trezorier al partidului / A fost plasat sub control judiciar

Premierul a fost întrebat și de instituirea controlului judiciar pentru Mihai Barbu, trezorierul PNL și președintele de la filiala vasluiană, suspendat din funcție.

„E o anchetă în curs, nu pot să comentez mai mult. Instituțiile statului își fac datoria. Pe măsură ce se închid investigațiile vom avea cel mai probabil o trimitere în judecată. Nu am date”, a adăugat Bolojan privitor la ancheta care îl vizează pe Mihai Barbu.

Premierul a fost întrebat punctual dacă a primit bani pentru diverse întâlniri.

„Nu a fost niciodată vorba despre asta. Când ești pe funcție, mai ales când oamenii au probleme, mi se pare normal să discuți. Una e să primești în audiență, alta e să ți se ceară. Nu a fost cazul la mine”, a mai zis Bolojan.

