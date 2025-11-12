€ 5.0846
|
$ 4.3948
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0846
|
$ 4.3948
 
DCNews Stiri Florin Barbu aduce vești bune fermierilor români. Ce vor putea cumpăra cu fonduri europene
Data publicării: 13:13 12 Noi 2025

Florin Barbu aduce vești bune fermierilor români. Ce vor putea cumpăra cu fonduri europene
Autor: Dana Mihai

animale
 

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat pe Facebook un nou succes important pentru fermierii români.

Parlamentul European și Consiliul UE au ajuns la un acord privind simplificarea Politicii Agricole Comune. Achiziția de animale și material genetic va fi considerată investiție eligibilă din fonduri europene, măsură care va sprijini în special tinerii fermieri și dezvoltarea fermelor din zootehnie.

Ce a anunțat, pe Facebook, ministrul Agriculturii, Florin Barbu?

"Încă un succes major pentru fermierii români!

Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au căzut de acord pe simplificarea Politicii Agricole Comune, astfel încât achiziția de animale și a materialului genetic în cadrul Planurilor Strategice PAC să fie considerată investiție eligibilă din fonduri europene.

După 15 ani de la aderare, am reușit să conving atât în cadrul Consiliului AgriFish cât și în întâlnirile cu comisarul european pentru Agricultură că animalele de reproducție sunt mijloace fixe și trebuie considerate valori de inventar în contabilitatea fermelor.

Este un succes nu doar al României și al fermierilor din întreaga Uniune Europeană! Mulțumesc tuturor europarlamentarilor români care au susținut acest demers care răspunde nevoilor reale din zootehnie și va permite tinerilor fermieri să își dezvolte fermele cu finanțare europeană".

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu
fonduri europene
achizitie de animale
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 22 minute
La Opera Comică pentru Copii ninge din noiembrie, la Târgul „Poveste de Crăciun”!
Publicat acum 42 minute
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, și-a depus dosarul de candidatură
Publicat acum 49 minute
Nicuşor Dan, anunț despre cadrele militare care îndeplinesc condiţiile de pensionare
Publicat acum 55 minute
Florin Barbu aduce vești bune fermierilor români. Ce vor putea cumpăra cu fonduri europene
Publicat acum 1 ora si 5 minute
Pe cine dorește Nicușor Dan primar la București? Președintele a dat răspunsul
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 10 Noi 2025
Partidul neparlamentar care atrage tinerii ca un magnet, dar nu există pentru vârstnici. Ar putea fi al doilea partid al țării
Publicat pe 11 Noi 2025
Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă
Publicat pe 10 Noi 2025
Fiică de primar, răsfățată cu un Mercedes de lux și petrecere cu maneliști. "Am o singură fetiță, înțelegeți?"
Publicat pe 10 Noi 2025
De cine depinde soarta lui Bolojan, de fapt. Analiza lui Chirieac
Publicat pe 11 Noi 2025
Ciprian Ciucu anunță că nu se retrage în favoarea lui Drulă: Este exclus! / video
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close