Florin Barbu aduce vești bune fermierilor români. Ce vor putea cumpăra cu fonduri europene

Parlamentul European și Consiliul UE au ajuns la un acord privind simplificarea Politicii Agricole Comune. Achiziția de animale și material genetic va fi considerată investiție eligibilă din fonduri europene, măsură care va sprijini în special tinerii fermieri și dezvoltarea fermelor din zootehnie.

Ce a anunțat, pe Facebook, ministrul Agriculturii, Florin Barbu?

"Încă un succes major pentru fermierii români!

Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au căzut de acord pe simplificarea Politicii Agricole Comune, astfel încât achiziția de animale și a materialului genetic în cadrul Planurilor Strategice PAC să fie considerată investiție eligibilă din fonduri europene.

După 15 ani de la aderare, am reușit să conving atât în cadrul Consiliului AgriFish cât și în întâlnirile cu comisarul european pentru Agricultură că animalele de reproducție sunt mijloace fixe și trebuie considerate valori de inventar în contabilitatea fermelor.

Este un succes nu doar al României și al fermierilor din întreaga Uniune Europeană! Mulțumesc tuturor europarlamentarilor români care au susținut acest demers care răspunde nevoilor reale din zootehnie și va permite tinerilor fermieri să își dezvolte fermele cu finanțare europeană".