Clasament cu cele mai scumpe și cele mai ieftine orașe din lume. Unde plătești "o avere" pentru o seară în oraș

O nouă analiză realizată la nivel global a clasificat cele mai scumpe și cele mai ieftine orașe pentru viața socială, luând în calcul cheltuielile pentru ieșirile la restaurant, baruri, viața de noapte și activități culturale, fără a include costurile de bază precum chiria sau alimentele. Studiul s-a bazat pe răspunsurile a peste 18.000 de persoane din peste 100 de orașe din întreaga lume.

Seul, capitala Coreei de Sud, conduce topul orașelor considerate cele mai scumpe, potrivit localnicilor consultați de Time Out. Doar 30% dintre ei consideră mesele la restaurant accesibile, 21% apreciază viața de noapte ca fiind rezonabilă din punct de vedere financiar, iar 27% spun că ieșirile la bar nu le afectează prea mult bugetul.

În Europa de Nord, orașele Oslo și Stockholm se află tot în topul celor mai puțin accesibile. Oslo are cel mai scăzut scor în ceea ce privește mesele la restaurant: doar 24% dintre locuitori consideră costurile rezonabile.

Australia și Statele Unite apar și ele în topul celor mai scumpe orașe. Sydney se remarcă prin prețurile mari pentru activitățile sociale zilnice, iar Los Angeles prin costurile ridicate la restaurante și cluburi. În Asia, Singapore ocupă locul 12, iar Londra se află pe 13, unde localnicii spun că, în ciuda numeroaselor atracții gratuite, ieșirile în oraș devin tot mai costisitoare.

Top 15 orașe cele mai scumpe

Seul, Coreea de Sud Istanbul, Turcia Oslo, Norvegia Stockholm, Suedia Kyoto, Japonia Atena, Grecia Sydney, Australia Auckland, Noua Zeelandă Munchen, Germania Brisbane, Australia Los Angeles, SUA Singapore Londra, Regatul Unit Vancouver, Canada Miami, SUA

La polul opus, cele mai ieftine orașe sunt în mare parte în America de Sud. Medellín și Bogotá, ambele din Columbia, conduc clasamentul: 94% dintre respondenți consideră ieftină o cafea în oraș. Urmează Beijing, New Orleans și Napoli. Alte orașe considerate accesibile includ Hanoi, Chiang Mai, Lima, Bangkok sau Cape Town.

Top 15 orașe cele mai ieftine

Medellín, Columbia Bogotá, Columbia Beijing, China New Orleans, SUA Napoli, Italia Hanoi, Vietnam Chiang Mai, Thailanda Shanghai, China Lima, Peru Jakarta, Indonezia Johannesburg, Africa de Sud Bangkok, Thailanda Abu Dhabi, Emiratele Arabe Unite Santiago, Chile Cape Town, Africa de Sud

În plus, un alt top recent Time Out a desemnat cele mai „cool” cartiere pentru 2025. Jimbōchō, în Tokyo, este un paradis al iubitorilor de cărți, cu peste 130 de anticariate și atmosferă boemă. Locul al doilea este Borgerhout, în Anves, Belgia, un cartier multicultural apreciat pentru cafenelele vegane, galeriile de artă și comunitatea activă.

