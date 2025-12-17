|
DCNews Stiri Kovesi, replică pentru Băsescu
Data publicării: 23:28 17 Dec 2025

Kovesi, replică pentru Băsescu
Autor: Ioana Dinu

basescu-nicusor-dan_inquam_photos_adriana_neagoe_65066200 Inquam Photos / Adriana Neagoe
 

Kovesi i-a dat o replică lui Băsescu.

„Eu l-am auzit de multe ori pe domnul preşedinte Băsescu. În ultimii ani... cred că l-am auzit de câteva ori spunând că a făcut o greşeală că m-a numit la DNA. Ce să facem, unii dintre noi rămânem în amintirea oamenilor pentru greşelile noastre mai mari sau mai mici”, a zis Laura Codruţa Kovesi, în podcastul „Friendly Fire”.

Kovesi, uimită de reacția autorităților din justiție după filmul Recorder

„Am văzut reacția judecătorului Raluca Moroșanu, am văzut reacția procurorilor și judecătorilor care au făcut acele dezvăluiri în reportaj, dar și a procurorilor și judecătorilor care li s-au alăturat, și am decis să fiu de partea lor, și trebuie să vă spun că sunt foarte onorată să fiu de partea lor, pentru că sunt curajoși, pentru că au îndrăznit să ia atitudine și aceasta este adevărata față a României”, a zis procuroarea-șefă a Parchetului European.

Laura Codruța Kovesi a mai zis că apărarea democrației și a independenței justiției „nu a fost niciodată ușoară”.

„În primul rând, am fost șocată de dezvăluirile din documentar și (…) am fost foarte îngrijorată că afectează independența, dar și reputația magistraturii din România. Ulterior, am fost din nou șocată de reacțiile de după acest documentar. Autoritățile relevante din justiție, în loc să verifice ce s-a dezvăluit, să se stabilească faptele, dacă s-au întâmplat așa, nu s-au întâmplat așa, să rezolve problemele care au apărut în urma acestor dezvăluiri, au început aplicarea unor metode vechi, le-aș spune, comuniste. Poate că acum nu se mai numesc comuniste, dar este același lucru, pentru că vorbim de tactici de intimidare, reducere la tăcere, manipulare, dezinformare”, a adăugat fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție.

laura codruta kovesi
traian basescu
