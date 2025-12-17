Creatorul unei benzi desenate celebre luptă cu aceeași boală ca Biden. Trump i-a sărit imediat în ajutor

Scott Adams, în vârstă de 68 de ani, suferă de cancer de prostată și a declarat într-un videoclip pe YouTube că este „paralizat de la talie în jos”.

„Nu pot mișca niciun mușchi. Simt tot, dar pur și simplu nu pot mișca niciun mușchi”, a spus el înainte de o nouă rundă de radioterapie, conform Daily mail.

Medicamentul care îi dă o șansă la viață

Controversatul caricaturist speră că tratamentul obișnuit împotriva cancerului va împiedica creșterea tumorii.

„S-ar putea să-mi recâștig, cel puțin, capacitatea de a-mi recăpăta o parte din forța din partea inferioară a corpului”, a spus el plin de speranță.

Adams și-a confirmat diagnosticul în martie și a fost aprobat să primească un nou medicament aprobat de FDA, numit Pluvicto, despre care crede că l-ar putea ține în viață.

Cu toate acestea, el a afirmat că furnizorul de servicii medicale Kaiser din California de Nord „a dat greș” în programarea sa și că nu poate reprograma consultația.

„Starea mea se deteriorează rapid”, a recunoscut Adams în noiembrie, spunând că Pluvicto „nu este un leac, dar dă rezultate bune la multe persoane”.

Apel public către Trump: „Asta îmi poate salva viața”

Scriitorul a apelat la rețelele sociale și l-a rugat pe Trump să-l ajute. Adams este un susținător de lungă durată al lui Trump.

„Îl voi ruga pe președintele Trump să-l convingă pe Kaiser din California de Nord să răspundă și să programeze intervenția pentru luni. Asta îmi va da o șansă să mai rămân pe această planetă încă puțin.”

Președintele a răspuns imediat, scriind duminică pe Truth Social: „Mă ocup de asta!”

Kennedy i-a răspuns personal lui Adams pe Twitter: „Scott. Cum pot să te contactez? Președintele vrea să te ajute”.

Când a aflat prima dată, i s-a spus că nu mai are mult de trăit și că „se așteaptă să moară undeva în vara asta”, a spus el la momentul respectiv.

Adams a ținut secretă lupta sa cu cancerul și, deși nu a spus când a fost diagnosticat cu boala, a afirmat că „o are de mai mult timp decât Joe Biden. Ei bine, de mai mult timp decât a recunoscut el că o are”, a adăugat el.

Trump a sărit în ajutorul lui

Într-o transmisiune live din 13 decembrie, el a recunoscut că Trump l-ar fi ajutat să obțină ajutorul de care avea nevoie la Kaiser.

„Oare pentru că am postat un mesaj important pe X? Ei bine, probabil că nu a stricat. Dar toate acestea sunt lucruri pe care mi-aș imagina că le-ar face pentru orice pacient, cel puțin partea cu tratamentul. Cred că primesc mai multă atenție, ceea ce este nedrept, dar poate veți învăța ceva în acest proces. ”, a spus el din patul său.

Adams este cunoscut pentru benzile desenate Dilbert, care circulă din 1989 și care adesea ironizează cultura de birou.

Cu toate acestea, în ultimii ani, el a fost criticat de liberalii indignați pentru opiniile sale conservatoare.

Se estimează că Adams are o avere de aproape 70 de milioane de dolari, pe care a acumulat-o datorită popularității personajelor sale, precum și a lucrărilor sale care nu au legătură cu Dilbert.

Benzile sale satirice apar în ziare din 57 de țări și în 19 limbi, iar peste 20 de milioane de cărți și calendare Dilbert au fost tipărite.