BOR, reacție după ce Bruxelles-ul a votat pentru dreptul la avort. Am pierdut o Românie de 23 de milioane de oameni

O inițiativă cetățenească referitoare la garantarea dreptului la avort a fost votată pozitiv în Parlamentul European.

Inițiativa My Voice, My Choice (pentru avort sigur și accesibil) a fost votată cu 352 voturi pentru, 202 împotrivă și 79 de abțineri, din 639 de voturi exprimate.



Susținătorii inițiativei, inclusiv eurodeputați de sânga și centru-dreapta, susțin că un mecanism de sprijin ar reduce practicile nesigure și ar ajuta femeile care nu dispun de resurse să călătorească în străinătate pentru o procedură.

Criticii, în principal eurodeputați de extremă dreaptă și unii de centru-dreapta, au zis că astfel de măsuri reprezintă o imixtiune în competența statelor membre și contravin valorilor tradiționale.

Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, despre dreptul de avort

Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române, a comentat acest subiect.



„În Europa, populația crește doar datorită migrației în momentul de față. Se înregistrează spor demografic negativ în foarte multe state. Cu toate acestea, se militează pentru „dreptul la avort”, în timp ce „dreptul la viață” este refuzat copiilor nenăscuți.



În Antichitate, filozoful Porfir era de părere că embrionul din pântecele mamei nu poate fi privit drept o persoană însuflețită și considera că acesta avea doar statutul unei „plante”. O părere total eronată, însă prezentă, din păcate, în mințile multora din cei care trăiesc astăzi...



Credința creștină, însă, pe temeiul Revelației dumnezeiești, mărturisește că, din prima clipă a existenței, trupul și sufletul omului sunt coexistente. Trupul nu poate subzista fără suflet, chiar dacă este la nivelul de dezvoltare al primei celule! În caz contrar, nu ar putea să se dezvolte, ar fi mort.



Așadar, nimeni nu se poate prevala de argumentul că, până la naștere, copilul este un fel de „corp străin” care poate fi eliminat fără nicio problemă. O simplă „plantă”. Copilul nenăscut are trupul lui și sufletul lui. Este persoană în aceeași măsură în care mama lui este persoană. Și așa cum mamei nu are nimeni dreptul să-i facă rău, la fel și copilului nenăscut, nimeni nu poate clama că are „dreptul” de a-i face rău și, cu atât mai mult, nu poate să-și afirme „dreptul” de a-i lua viața”, a zis Adrian Agachi, purtătorul de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române.

În România au avut loc 23 de milioane de avorturi din 1958 și până în 2020



„Câte dintre aceste persoane, care nu au mai apucat să se nască, nu ar fi fost astăzi oameni de nădejde care ne-ar fi ajutat? La 36 de ani de la Revoluția din 1989, sângele continuă să fie vărsat. Sângele nevinovat al copiilor.



Iar acest sânge strigă împotriva noastră, așa cum spune și Scriptura: „Și când a deschis pecetea a cincea, am văzut, sub jertfelnic, sufletele celor înjunghiați pentru cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia pe care au dat-o. Și strigau cu glas mare și ziceau: Până când, Stăpâne sfinte și adevărate, nu vei judeca și nu vei răzbuna sângele nostru, față de cei ce locuiesc pe pământ?” (Apocalipsa 6, 9-10).



Avortul nu este un drept. Avortul este interzicerea dreptului la viață a unui copil nevinovat”, a mai zis Adrian Agachi.

