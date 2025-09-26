Creșterea bruscă în greutate, semnal de alarmă pentru gravide. Dr. Ingrid Gheorghe (SANADOR), explicații / video

Dr. Ingrid Gheorghe, medic primar Obstetrică-ginecologie, cu competențe în colposcopie, histeroscopie, chirurgie laparoscopică ginecologică, ultrasonografie obstetricală și ginecologică, la Spitalul Clinic SANADOR, a vorbit despre tensiunea mare în sarcină și a explicat cum se monitorizează până în 20 de săptămâni și cum se stabilește hipertensiunea indusă de sarcină.

„Trebuie să monitorizăm tensiunea până în 20 de săptămâni, pentru că, după 20 de săptămâni, considerăm hipertensiunea indusă de sarcină nu doar valorile mai mari sau egale cu 140 cu 90, ci considerăm, de asemenea, valori mari dacă tensiunea sistolică, adică prima măsurătoare, este mai mare cu 30 mm Hg și a doua mai mult cu 15 față de cea mai mare valoare pe care a avut-o gravida până în 20. Adică dacă graviduța noastră, până în 20 de săptămâni, a stat cu tensiune 90 cu 60, noi vom considera hipertensiune dacă are 135 cu 89, chiar dacă, în mod normal, nu o considerăm hipertensiune”, a spus dr. Ingrid Gheorghe.

Creșterea bruscă în greutate, semnal de alarmă Dr. Ingrid Gheorghe a explicat că, deși retenția hidrică este normală în sarcină, creșterile bruște în greutate sau umflarea mâinilor și picioarelor pot semnala probleme, motiv pentru care este importantă verificarea tensiunii și a analizelor de urină.

„Graviuțele oricum fac retenție hidrică, dar orice creștere în greutate bruscă, de exemplu dacă ia 2 kg într-o săptămână, automat e ceva în neregulă. Dacă vine și spune că i s-au umflat mâinile și picioarele, o vezi că dintr-o dată nu-i mai intră verigheta pe deget într-o săptămână și are picioare amprentate de săndăluțe - cum a venit la mine o gravidă săptămâna trecută - automat o întrebi cum e tensiunea. Mi-a spus că e bună, însă monitorizarea la cabinet a dovedit că, de fapt, nu avea tensiunea bună. La fel și la analizele de urină”, a spus dr. Ingrid Gheorghe.

Impactul valorilor tensionale asupra fătului

Dr. Ingrid Gheorghe a explicat că hipertensiunea în sarcină poate afecta fătul. De aceea, gravidele trebuie monitorizate regulat, inclusiv la domiciliu, pentru a preveni complicațiile asupra bebelușului.

„Este posibil să fie și tensiune de halat alb, dar o gravidă pe care eu o văd edemațiată, cu alte semne că ceva s-a întâmplat, că am o hipertensiune, am monitorizat-o și am 150 cu 100, clar am o suspiciune că a făcut hipertensiune indusă de sarcină. Clar o investighez mai departe, o pun să-și monitorizeze tensiunea la 4 ore și automat vom depista și la domiciliu niște valori tensionale mari, pentru că nimeni nu-și ia tensiunea în momentele de stres.

Poate dacă nu ar fi bebelușul în burtă, am trece cu vederea peste momentele de stres, dar are impact acea valoare tensională pe bebeluș. Chiar dacă noi am avut tensiune mare doar în momentele de stres, dacă se tot repetă și tot facem valori tensionale mari, are impact pe făt”, a spus dr. Ingrid Gheorghe.

Unele persoane vor să lucreze până în ultima clipă, altele nu. Când ar trebui pusă pauză?

Dr. Ingrid Gheorghe recomandă ca gravidele să rămână active în sarcină prin exerciții fizice și menținerea unei greutăți sănătoase, pentru a reduce riscul de diabet, hipertensiune și pentru a proteja psihicul.

„Eu sunt de părere că, în sarcină, mămica ar trebui să aibă activitate fizică, să facă înot, gimnastică și să mențină o greutate corporală cât mai mică - ideal e să nu luăm peste 10-15 kg pe sarcină. Cu cât avem o activitate fizică mai bună, cu atât ne scade riscul de diabet, de hipertensiune, și are impact și asupra psihicului pacientei.

O pacientă care va sta imobilizată la pat, că are risc de sarcină prematură, este predispusă să facă episoade depresive și mai ales depresie și în post-partum. Lăsăm graviduța să stea în concediu de risc doar atunci când are un col scurt, iminență de avort sau de naștere prematură, când are o placentă care a sângerat, în ocazii care chiar impun statul acasă, altfel sunt pro-activitate și mers la muncă”, a spus dr. Ingrid Gheorghe la DC News și DC Medical.

Video: