Data publicării: 15:34 11 Oct 2025

Avortul, încă o temă sensibilă și o problemă în Europa. Vasile Dîncu s-a alăturat campaniei My Voice, My Choice
Autor: Darius Muresan

Vasile Dîncu s-a alăturat campaniei My Voice, My Choice
 

Europarlamentarul Vasile Dîncu s-a alăturat campaniei europene My Voice, My Choice, o inițiativă care susține recunoașterea avortului sigur și accesibil ca drept fundamental al femeilor în Uniunea Europeană.

Într-o postare publicată pe rețelele de socializare, fostul ministru al Apărării a transmis un mesaj în sprijinul libertății reproductive, subliniind că tema nu ține doar de politică, ci de demnitate și civilizație.

„Sunt bărbat, tată și om care respectă libertatea. Cred că drepturile reproductive nu sunt o temă secundară, ci una care ține de demnitate și de respectul pentru viața celuilalt. Nimeni nu ar trebui să decidă în locul unei femei ce face cu propriul corp. Iar asta nu este o lozincă, e o regulă de civilizație”, a declarat Dîncu.

Europarlamentarul a adăugat că societatea are nevoie de mai multă empatie și încredere, nu de judecată și rușine.

 „Este despre încredere, nu despre control. Este despre libertate, nu despre rușine. Într-o lume în care vocile intoleranței se aud tot mai tare, avem nevoie de oameni care să spună simplu: drepturile femeilor sunt drepturile omului.”

Potrivit acestuia, societatea nu va fi cu adevărat liberă până când nu va învăța să respecte libertatea femeilor „fără condiții și fără frică”.

Campania europeană My Voice, My Choice militează pentru drepturi reproductive egale în toate statele membre ale Uniunii Europene și cere instituțiilor europene, în special Comisiei Europene, să garanteze că accesul la întreruperea voluntară a sarcinii (IVS) este recunoscut și susținut ca un drept fundamental.

Conform datelor prezentate de inițiativă, în Europa există un decalaj semnificativ între lege și realitate. Se estimează că aproximativ 20 de milioane de femei din Uniunea Europeană nu au acces real la un avort sigur și accesibil. În multe state membre, restricțiile legislative, barierele administrative, distanțele mari până la unități medicale sau costurile ridicate fac ca acest drept să fie doar teoretic.

De asemenea, inițiativa propune crearea unui mecanism de finanțare la nivel european, care să sprijine accesul la servicii medicale sigure acolo unde statele membre mențin restricții sau nu oferă suficiente opțiuni.

vasile dincu
avort
ue
