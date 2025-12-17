€ 5.0923
|
$ 4.3442
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0923
|
$ 4.3442
 
DCNews Stiri Decrețeii și pensiile, mit sau realitate? Cine va zgudui, de fapt, sistemul de pensii în 2030 / video
Data publicării: 21:30 17 Dec 2025

EXCLUSIV Decrețeii și pensiile, mit sau realitate? Cine va zgudui, de fapt, sistemul de pensii în 2030 / video
Autor: Elena Aurel

bani Sursa foto: https://www.freepik.com/, @johan111 / bani
 

În 2030-2031 va ieși la pensie generația decrețeilor și mulți se întreabă dacă sistemul public de pensii va rezista. Bogdan Hossu a spus de unde vine, de fapt, adevăratul șoc asupra sistemului public de pensii.

Val Vâlcu a ridicat problema șocului pensiilor care va apărea în 2030-2031, atunci când vor ieși la pensie decrețeii. Bogdan Hossu, liderul Cartel Alfa, a explicat că situația nu va fi chiar atât de gravă precum se preconizează și a explicat că actuala formulă de calcul a pensiilor transformă majoritatea pensionarilor publici în pensionari cu regim special. 

Potrivit acestuia, neconcordanțele au generat costuri de aproape 47 de miliarde de lei anual, însă problema reală are legătură cu carențele sistemului și lipsa unei politici care să asigure contribuția tuturor cetățenilor la sistemul public. 

„Șocul vine peste 5 ani, în 2030-2031, când ies la pensie decrețeii”, a spus Val Vâlcu. 

„Da și nu. Șocul este formula de calcul a pensiei actuale, pentru că trebuie să recunoaștem că actuala formulă face din aproape toți pensionarii publici, pensionari cu regim special, în sensul în care, practic, punctele de stabilitate care sunt date începând cu 25 de ani vechime în sus, nu sunt legate de sistemul contributiv. 

VEZI ȘI: Transferul contribuțiilor către salariat, o capcană a pensiilor. Cum sunt afectați pensionarii

Deci, dacă ele ar fi fost date după realizarea stagiului complet de cotizare - adică la 35 de ani, cât este prevăzut - în momentul respectiv era ca o bonitate suplimentară dată sistemului. Dându-se necontributiv înainte de realizarea stagiului complet de cotizare, rezultatul este că pentru sume infime - sumele infime însemnând de la 80 de lei până la 1200 de lei maximum, că atât s-au luat ca puncte de stabilitate în plus față de ce lua, în mod normal, pensionarul respectiv - rezultatul este că toți pensionarii sau 93% din pensionarii publici au devenit pensionari cu pensii speciale, pentru că, practic, nu se bazează pe sistemul punctelor de stabilitate, nu se bazează pe sistemul de contributivitate.

Rezultatul este că, de fapt, punctele de stabilitate au costat sistemul public de pensii aproape 47 de miliarde de lei anual. Eu nu discut că au luat unii... N-au rezolvat ceea ce era scopul lor, sau cel puțin scopul declarativ, creșterea pensiilor mici. Din contră, ecartul s-a mărit legat de acest lucru, pentru că pensiile mici au ieșit din mediul economic, în care nu puteau obține punctele de stabilitate din diferite motive.

Sistemul are carențe mari și nu problema decrețeilor este problema reală. Dacă problema decrețeilor era o problemă a guvernelor, a statului român în general, ar fi trebuit ca politica de ocupare - adică politica prin care orice cetățean are un loc de muncă, nu neapărat full-time, adică cu opt ore, dar măcar are două ore, deci contribuie la sistemul public - să fie o politică prioritară națională, ceea ce nu este”, a spus Bogdan Hossu.

VEZI ȘI: Coaliția de guvernare a ajuns la un acord. ULTIMĂ ORĂ: Anunțuri despre banii românilor / UPDATE Grindeanu, declarații

Românii din diaspora, impact redus asupra pensiilor 

Referitor la românii din diaspora care plătesc contribuții în țările în care trăiesc, Bogdan Hossu a explicat că numărul acestora este infim, undeva la 4-5%, însă șocul real ar putea fi reprezentat de persoanele extracomunitare care intră pe piața muncii din România. 

„Nici nu știm câți mai suntem în țară, pentru că unii au plecat în străinătate. Adică e posibil să depindă de sistemul de pensii din SUA, Franța și așa mai departe”, a spus Val Vâlcu. 

„După mine, ceea ce va fi un șoc mult mai mare sunt persoanele extracomunitare care intră în sistemul pieței românești de muncă.

Cei care se reîntorc sau pleacă din România către alte țări ale spațiului Uniunii Europene sunt un număr infim, sunt undeva la 4-5%. Marea majoritate rămâne aici”, a spus Bogdan Hossu.

„Se vor întoarce la pensie în țara lor”, a spus Val Vâlcu. 

„Nu, deoarece dacă nu au cel puțin 15 ani de muncă, nu beneficiază de structura sistemului public”, a spus Bogdan Hossu.

„Vor sta în activitate în România, poate se întorc la ieșirea la pensie”, a spus Val Vâlcu. 

„Da, sau cer pensia din România. Tot aia e, că nu trebuie neapărat să se întoarcă, deși costul vieții în România, mai puțin anumite capitole, este mai ieftin față de anumite chestiuni. Nu la mâncare, nu la întreținere”, a spus Bogdan Hossu la DC News. 

Video:

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

bogdan hossu
pensii
diaspora
decretei
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 11 minute
Netanyahu: Israelul a aprobat un acord de gaze cu Egiptul, "cel mai mare din istoria ţării"
Publicat acum 15 minute
Sarmale atipice de Crăciun! Nu sunt cu legume și nici carne de porc
Publicat acum 24 minute
Trump, noi insulte la adresa lui Biden şi Obama. Ce a făcut la Casa Albă
Publicat acum 30 minute
Decrețeii și pensiile, mit sau realitate? Cine va zgudui, de fapt, sistemul de pensii în 2030 / video
Publicat acum 40 minute
Agenţia Europeană de Siguranţă a Aviaţiei cere verificări suplimentare pentru avioanele Airbus A320
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 16 Dec 2025
Rezultatele necropsiei în cazul morții Rodicăi Stănoiu. Prima declarație publică a iubitului cu 50 de ani mai tânăr
Publicat pe 15 Dec 2025
Rodica Stănoiu ar fi mers la notar alături de iubitul tânăr, înainte să moară, pentru a redacta un testament
Publicat pe 15 Dec 2025
Moțiunea împotriva Dianei Buzoianu a trecut. Daniel Zamfir: Mărturisesc că am greșit în privința doamnei ministru
Publicat pe 15 Dec 2025
O judecătoare din completul care a constatat calitatea de colaborator a lui Băsescu, ieșire vehementă
Publicat pe 15 Dec 2025
Reacția lui Victor Ponta, după ce PSD a decis să voteze moțiunea simplă depusă împotriva Dianei Buzoianu
 
un amendament la acordul mercosur pentru protectia fermierilor europeni respins si cu votul unor europarlamentari romani Un amendament la Acordul Mercosur, pentru protecția fermierilor europeni, respins și cu votul unor europarlamentari români

de Doinița Manic

fiat justitia pereat mundus adevaratul inteles al expresiei care justifica protestele din piata victoriei Fiat Justitia, pereat mundus-adevăratul înțeles al expresiei care justifică protestele din Piața Victoriei

de Val Vâlcu

un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close