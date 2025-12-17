Decrețeii și pensiile, mit sau realitate? Cine va zgudui, de fapt, sistemul de pensii în 2030 / video

Val Vâlcu a ridicat problema șocului pensiilor care va apărea în 2030-2031, atunci când vor ieși la pensie decrețeii. Bogdan Hossu, liderul Cartel Alfa, a explicat că situația nu va fi chiar atât de gravă precum se preconizează și a explicat că actuala formulă de calcul a pensiilor transformă majoritatea pensionarilor publici în pensionari cu regim special.

Potrivit acestuia, neconcordanțele au generat costuri de aproape 47 de miliarde de lei anual, însă problema reală are legătură cu carențele sistemului și lipsa unei politici care să asigure contribuția tuturor cetățenilor la sistemul public.

„Șocul vine peste 5 ani, în 2030-2031, când ies la pensie decrețeii”, a spus Val Vâlcu.

„Da și nu. Șocul este formula de calcul a pensiei actuale, pentru că trebuie să recunoaștem că actuala formulă face din aproape toți pensionarii publici, pensionari cu regim special, în sensul în care, practic, punctele de stabilitate care sunt date începând cu 25 de ani vechime în sus, nu sunt legate de sistemul contributiv.

Deci, dacă ele ar fi fost date după realizarea stagiului complet de cotizare - adică la 35 de ani, cât este prevăzut - în momentul respectiv era ca o bonitate suplimentară dată sistemului. Dându-se necontributiv înainte de realizarea stagiului complet de cotizare, rezultatul este că pentru sume infime - sumele infime însemnând de la 80 de lei până la 1200 de lei maximum, că atât s-au luat ca puncte de stabilitate în plus față de ce lua, în mod normal, pensionarul respectiv - rezultatul este că toți pensionarii sau 93% din pensionarii publici au devenit pensionari cu pensii speciale, pentru că, practic, nu se bazează pe sistemul punctelor de stabilitate, nu se bazează pe sistemul de contributivitate.

Rezultatul este că, de fapt, punctele de stabilitate au costat sistemul public de pensii aproape 47 de miliarde de lei anual. Eu nu discut că au luat unii... N-au rezolvat ceea ce era scopul lor, sau cel puțin scopul declarativ, creșterea pensiilor mici. Din contră, ecartul s-a mărit legat de acest lucru, pentru că pensiile mici au ieșit din mediul economic, în care nu puteau obține punctele de stabilitate din diferite motive.

Sistemul are carențe mari și nu problema decrețeilor este problema reală. Dacă problema decrețeilor era o problemă a guvernelor, a statului român în general, ar fi trebuit ca politica de ocupare - adică politica prin care orice cetățean are un loc de muncă, nu neapărat full-time, adică cu opt ore, dar măcar are două ore, deci contribuie la sistemul public - să fie o politică prioritară națională, ceea ce nu este”, a spus Bogdan Hossu.

Românii din diaspora, impact redus asupra pensiilor

Referitor la românii din diaspora care plătesc contribuții în țările în care trăiesc, Bogdan Hossu a explicat că numărul acestora este infim, undeva la 4-5%, însă șocul real ar putea fi reprezentat de persoanele extracomunitare care intră pe piața muncii din România.

„Nici nu știm câți mai suntem în țară, pentru că unii au plecat în străinătate. Adică e posibil să depindă de sistemul de pensii din SUA, Franța și așa mai departe”, a spus Val Vâlcu.

„După mine, ceea ce va fi un șoc mult mai mare sunt persoanele extracomunitare care intră în sistemul pieței românești de muncă.

Cei care se reîntorc sau pleacă din România către alte țări ale spațiului Uniunii Europene sunt un număr infim, sunt undeva la 4-5%. Marea majoritate rămâne aici”, a spus Bogdan Hossu.

„Se vor întoarce la pensie în țara lor”, a spus Val Vâlcu.

„Nu, deoarece dacă nu au cel puțin 15 ani de muncă, nu beneficiază de structura sistemului public”, a spus Bogdan Hossu.

„Vor sta în activitate în România, poate se întorc la ieșirea la pensie”, a spus Val Vâlcu.

„Da, sau cer pensia din România. Tot aia e, că nu trebuie neapărat să se întoarcă, deși costul vieții în România, mai puțin anumite capitole, este mai ieftin față de anumite chestiuni. Nu la mâncare, nu la întreținere”, a spus Bogdan Hossu la DC News.

