DCNews Stiri Social O bombă demografică va exploda în România în 2032. Cum putem evita consecințele
Data actualizării: 13:49 25 Noi 2025 | Data publicării: 13:48 25 Noi 2025

EXCLUSIV O bombă demografică va exploda în România în 2032. Cum putem evita consecințele
Autor: Ioan-Radu Gava

romani pe strada in timisoara Foto: Unsplash
 

Dan Zaharescu, director executiv ARPIM, a vorbit despre problema natalității și apropierii vârstei de pesnionare pentru generația „decrețeilor“.

În cadrul dezbaterii „Health Forum IV – Cum poate fi revizuit sistemul de asigurări de Sănătate din România“, organizată de DC Media Group, Dan Zaharescu, director executiv la Asociația Română a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM), a vorbit despre problema demografică din România, care se accentuează și care, în 2032 va exploda, odată cu ieșirea la pensie a generației „decrețeilor“.

„Trebuie să fim conștienți că economia României are o bombă cu ceas care ticăie sub masa acestei economii: anul 2032, când așa-numiții „decreței” vor începe să iasă la pensie. Va fi o perioadă de aproximativ un deceniu în care o jumătate de milion de cetățeni ai României vor deveni pensionari, iar în locul lor vor intra anual doar 150.000 - 180.000, în cea mai bună situație.

Acest mecanism va genera o problemă majoră pentru economia României și pentru bugetul național. Nu vor exista soluții simple pentru a asigura buna funcționare atât a sistemului de sănătate, cât și a sistemului de pensii. Anul acesta, în pachetul nr. 1 al Guvernului, au fost luate măsuri de eliminare a unor categorii exceptate de la plata contribuției și introducerea pensionarilor, dar această măsură este temporară.

Trebuie să înțelegem că este o problemă fundamentală pentru sistemul de asigurări de sănătate: asigurarea continuității în finanțare și stabilitatea. Având în vedere că este nevoie de o mai bună înțelegere a rolului sistemului de asigurări de sănătate, este nevoie de educarea populației. Fondurile private de pensii asigură capitalizare. Casa de Asigurări de Sănătate nu capitalizează, ci oferă acces la servicii, după modelul RCA“, a spus Dan Zaharescu, director executiv ARPIM.

CITEȘTE ȘI                -               EXCLUSIV Cum se finanțează, de fapt, asigurările private de sănătate. Iată cifrele prezentate de Ciuncan (UNSAR)!

Dan Zaharescu (ARPIM): Cum putem evita bomba demografică din 2032?

Directorul executiv al ARPIM consideră că problema este una „majoră“, iar discuțiile privind necesitatea unor asigurări de sănătate private sunt vitale pentru a diminua impactul pe care îl va avea anul 2032 asupra românilor.

„Populația trebuie să fie informată și educată, iar în această perioadă de turbulențe este clar că un sistem privat de asigurări de sănătate este vital pentru compensarea deficitului din sistemul național. Un model replicat după Pilonul II ar putea ajuta foarte mult. Dacă la contribuția existentă s-ar adăuga 2% de la angajat și 2% de la angajator, aceste fonduri ar putea fi administrate nu pentru capitalizare, ci pentru finanțarea serviciilor medicale.

Un astfel de model ar putea ajuta pe termen mediu și lung și ar putea transforma cercul vicios actual într-un cerc virtuos, echilibrând balanța și îmbunătățind accesul la servicii medicale și medicamente.

Este o provocare majoră și este bine ca discuțiile serioase să înceapă cât mai curând pentru a evita consecințele acestei bombe demografice care va exploda în 2032“, a conchis directorul executiv al Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM), Dan Zaharescu.

bomba demografica
dan zaharescu
bomba cu ceas
decretei
asigurari de sanatate
