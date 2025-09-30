România, în coada clasamentului european la investiții în prevenție și vaccinare. Dan Zaharescu (ARPIM), semnal de alarmă / video

Dan Zaharescu, Director Executiv, ARPIM, a vorbit despre importanța unei strategii naționale de prevenție în sănătate și a explicat că România investește foarte puțin în comparație cu alte state europene, deși prevenția aduce beneficii economice majore și poate reduce semnificativ povara bolilor grave.

„Avem nevoie de o viziune națională comprehensivă, privind atât prevenția primară, precum stilul de viață și imunizarea prin vaccinare, dar și prevenția secundară, precum programele de screening populaționale pentru diferite afecțiuni și mai ales pentru patologii cu impact major asupra sănătății, cum ar fi bolile cardio- și cerebro-vasculare, diabetul, bolile de nutriție, bolile oncologice sau sănătatea mintală.

Apropo de cifre, dacă ne uităm la datele din 52 de țări analizate în cadrul unui studiu CDC, vedem că un euro investit în prevenție aduce un câștig economic de 14,3 euro. Pe de altă parte, conform datelor Eurostat, în anul 2022, nivelul cheltuielilor pentru prevenție raportate la populație, în România, a fost de 24 de euro pe cap de locuitor. Cu această sumă, România se situează pe locul 3, dar în coada clasamentului. Dacă ne uităm, România depășește doar Polonia și Malta dintre țările Uniunii Europene.

La polul opus se află Germania, cu peste 460 de euro pe cap de locuitor, care alocă de fapt de 20 de ori mai mult decât România, deci este un element extrem de important care ar trebui să fie luat în considerare.

Pe de altă parte, conform unei analize realizate de Federația Europeană a Industriei Farmaceutice, în anul 2023, povara cumulată a 5 boli din România - respectiv accident vascular cerebral, boala cardiacă ischemică, diabetul zaharat de tip 2, boala pulmonară obstructivă cronică și cancerul mamar - a reprezentat o povară economică totală de 10,6 miliarde de euro, incluzând aspectele sociale și impactul direct economic calculat, ceea ce a reprezentat 3,3% din PIB-ul României în 2023. Deci costurile bolilor sunt uriașe și, dacă putem să le prevenim, rezultatele pot fi cu totul aparte", a spus Dan Zaharescu.

„Vaccinurile pot reduce nevoia de tratamente medicale costisitoare"

Dan Zaharescu a subliniat că vaccinarea previne anual milioane de decese și reprezintă una dintre cele mai eficiente investiții în sănătate publică. Acesta a avertizat că finanțarea insuficientă și scăderea acoperirii vaccinale sub pragul de siguranță de 95% pun în pericol sănătatea publică și pot genera pierderi economice majore, motiv pentru care vaccinarea trebuie să rămână o prioritate strategică națională.

„Conform datelor Organizației Mondiale a Sănătății, campaniile de vaccinare previn anual între 4 și 5 milioane de decese la nivel mondial, iar investițiile în prevenție prin vaccinare sunt printre cele mai eficiente modalități de a proteja sănătatea populației și de a reduce presiunea asupra sistemelor de sănătate. Este o intervenție pe care statul român trebuie să o abordeze ca pe o direcție strategică de dezvoltare economică și socială, pe termen mediu și lung, pentru un sistem de sănătate sustenabil. Vaccinarea nu este doar o măsură individuală, ci o investiție în sănătatea publică și în capacitatea unui sistem de a face față crizelor sanitare majore.

Prin prevenirea îmbolnăvirilor, vaccinurile pot reduce nevoia de tratamente medicale costisitoare, spitalizări și îngrijire pe termen lung, ceea ce duce la economii semnificative de costuri de sănătate. În acest context, investițiile suboptime în programele de vaccinare nu constituie doar o vulnerabilitate majoră pentru sănătatea publică, ci implică și pierderi economice semnificative.

Conform multiplelor analize, o diminuare a finanțării prevenției cu 200 de milioane de euro poate conduce la pierderi economice totale estimate de aproximativ 1,6 miliarde de euro, ca urmare a scăderii productivității, a creșterii poverii bolilor și a majorării costurilor asociate tratamentelor medicale.

Scăderea acoperirii vaccinale în România sub pragul de siguranță de 95%, în mai multe zone ale țării, crește riscul de epidemii și amenință siguranța sanitară națională. Din acest considerent, vaccinarea trebuie să rămână o prioritate în agenda națională de sănătate, cu finanțarea adecvată și predictibilă", a spus Dan Zaharescu.

Propunerea care ar putea contribui la creșterea competitivității României

Dan Zaharescu a făcut apel la autorități să includă prevenția și imunizarea ca investiții strategice în noul plan fiscal european și a subliniat că alocarea de fonduri pentru aceste domenii poate sprijini creșterea economică, sustenabilitatea fiscală și o mai bună finanțare a sănătății pe termen mediu și lung.

„Dacă este să facem un apel la acțiune, dorim să supunem în atenția autorităților o propunere concretă care ar putea contribui la creșterea competitivității României din perspectivă economică și socială. Alocarea de fonduri pentru prevenție, inclusiv pentru imunizare, reprezintă o investiție care are potențialul de a îmbunătăți creșterea economică și de a crește sustenabilitatea fiscală.

Noul cadru european de guvernanță economică și fiscală acordă o importanță semnificativă planului fiscal structural pe termen mediu, care conturează traiectoria fiscală națională, reformele și investițiile prioritare pe o perioadă de ajustare de 4 ani, pentru a asigura reducerea graduală și consecventă a datoriilor și pentru a promova creșterea economică.

Acest cadru permite clasificarea cheltuielilor pentru prevenție ca investiții strategice în reziliența economică și socială, oferind o flexibilitate fiscală extinsă la 7 ani, în loc de 4, pentru ajustarea deficitului, ceea ce este un aspect extrem de important și, în acest context, cred că este o oportunitate care trebuie valorificată, și să includem prevenția și imunizarea ca arii de intervenții strategice pentru sănătatea publică din România în cadrul acestui plan fiscal structural pe termen mediu, ceea ce ne-ar ajuta să avem o mai bună finanțare pe termen mediu și lung”, a spus Dan Zaharescu la conferința ”HEALTH FORUM III: Prevenția nu e cheltuială, ci investiție în sănătate”, organizată de DC News Media Group.

Video: