Coadă kilometrică în Capitală pentru burgeri gratis

Frigul de afară nu i-a descurajat deloc pe bucureștenii pofticioși, atrași de promisiunea a trei ore în care pot primi burgeri gratuit, cu ocazia unei mari deschideri.

Anunț viral pe Instagram

„Slider by Bossman, mare deschidere pe 17.12.2025 la București: trei ore de burgeri gratuiți, de la 15:00 la 18:00. Un nou concept de restaurant de burgeri, cu cei mai premium ultra smashed burgers”, acesta este mesajul publicat pe Instagram de bossmansburgrfactory în urmă cu trei zile.

Postarea s-a răspândit rapid, iar vestea burgerilor gratuiți a mobilizat zeci de bucureșteni, dornici să fie printre primii care testează noul concept culinar.

Oameni la coadă încă de la prânz

Hotărâți să nu rateze ocazia, mulți au venit la locație cu mult înainte de ora anunțată pentru eveniment. S-a format rapid o coadă kilometrică, întinsă pe trotuar, semn că oferta a prins exact unde trebuia: la stomac.

„Am venit mai devreme ca să fiu sigur că prind burger. E frig, dar merită”, a spus unul dintre cei aflați la rând.

Deși temperaturile scăzute au pus la încercare răbdarea celor prezenți, entuziasmul a fost mai puternic. Îmbrăcați gros, cu cafele fierbinți în mâini, bucureștenii au ales să înfrunte condițiile meteo cu speranța că își vor încălzi burțile cu un burger suculent și fierbinte.

Deschiderea Slider by Bossman pare să fi stârnit un interes peste așteptări, iar afluxul mare de oameni indică un debut promițător pe piața restaurantelor de burgeri din București.