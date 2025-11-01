€ 5.0851
|
$ 4.3947
|

Subcategorii în Stiri

 
Data publicării: 09:56 01 Noi 2025

Coada de la Catedrala Națională a scăzut foarte mult. Cât timp trebuie să aștepți pentru a intra în Sfântul Altar
Autor: Ioan-Radu Gava

catedrala manturii Agerpres
 

Coada de la Catedrala Națională a scăzut foarte mult, sâmbătă dimineață.

Timpul de așteptare s-a redus considerabil față de zilele trecute. Dacă miercuri și joi, capătul cozii se afla în fața Palatului Parlamentului și timpul de așteptare era de peste 10 ore, ieri, coada era până în dreptul intrării la Senatul României și timpul de așteptare scăzuse la cinci ore.

Sâmbătă dimineață, capătul cozii se află în interiorul esplanadei din fața Catedralei Naționale, iar timpul de așteptare pentru a ajunge în Sfântul Altar este de numai o oră.

Informațiile au fost publicate pe siteul Arhiepiscopiei Bucureștilor, unde se află și o hartă interactivă după care credincioșii se pot informa.

Datele sunt actualizate permanent cu ajutorul voluntarilor „Tineri în acțiune” ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, care sunt permanent alături de pelerini.

Duminică, după încheierea slujbei de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, accesul credincioşilor pentru închinarea în Sfântul Altar s-a făcut în mod organizat, începând cu invitaţii oficiali din interiorul Catedralei şi continuând cu grupurile organizate din eparhii care au asistat la slujbă în spaţiul piaţetei (esplanadei) Catedralei. 

Persoanele aflate în exteriorul gardului Catedralei Naţionale au avut acces la rândul de închinare la Sfântul Altar în cursul zilei de duminică numai după ce invitaţii oficiali şi grupurile organizate din eparhii au încheiat trecerea prin Sfântul Altar.

Credincioşii ortodocşi pelerini se vor mai putea închina în Sfântul Altar al Catedralei Naţionale şi în zilele următoare, inclusiv pe timpul nopţii, sfântul lăcaş urmând a fi deschis "zi şi noapte" până pe 5 noiembrie 2025. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

coada catedrala
catedrala nationala
sfantul altar
timp asteptare catedrala
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
Când ar putea să ningă în România. Huștiu (ANM), precizări pentru luna noiembrie
Publicat acum 1 minut
Adrian Năstase, omagiu pentru Fatos Nano, fost premier al Albaniei
Publicat acum 26 minute
Dezbatere națională: Astm sever în România. Prof. Dr. Cristian Oancea: Pacienții cu astm sever pot respira normal cu terapiile moderne
Publicat acum 37 minute
Mircea Dinescu: O donație pentru Ilie Bolojan
Publicat acum 55 minute
Descoperire de „valoare universală“ la Alba Iulia. „Orașul de Aur“ al romanilor a fost scos la lumină de arheologi / video
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 30 Oct 2025
Nu Trump ar fi ordonat retragerea trupelor din România. Ipoteza lui Adrian Zuckerman: E foarte periculos, n-am cuvinte
Publicat pe 30 Oct 2025
Oana Gheorghiu, noul vicepremier, mesajul serii către Sorin Grindeanu
Publicat pe 30 Oct 2025
Moartea Ștefaniei Szabo. Declarația unui coleg al medicului ar putea răsturna ancheta
Publicat pe 30 Oct 2025
Singurul motor economic al României. Nu e vorba de IT sau de construcții / Chirieac: Extraordinar! Asta e o informație!
Publicat acum 22 ore si 31 minute
România, la un pas de o vizită istorică! Ovidiu Dranga: Așa s-ar închide „o acoladă strategică”
 
adio medicina eroica eroii mor se sinucid pleaca in strainatate Adio, medicina eroică! Eroii mor, se sinucid, pleacă în străinătate

de Val Vâlcu

rezultatul alegerilor din 7 decembrie anuntat in momentul anuntarii Rezultatul alegerilor din 7 decembrie, anunțat în momentul... anunțării

de Val Vâlcu

esca barbara un nou fake news Esca Barbara, un nou fake-news

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close