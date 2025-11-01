Coada de la Catedrala Națională a scăzut foarte mult. Cât timp trebuie să aștepți pentru a intra în Sfântul Altar

Timpul de așteptare s-a redus considerabil față de zilele trecute. Dacă miercuri și joi, capătul cozii se afla în fața Palatului Parlamentului și timpul de așteptare era de peste 10 ore, ieri, coada era până în dreptul intrării la Senatul României și timpul de așteptare scăzuse la cinci ore.

Sâmbătă dimineață, capătul cozii se află în interiorul esplanadei din fața Catedralei Naționale, iar timpul de așteptare pentru a ajunge în Sfântul Altar este de numai o oră.

Informațiile au fost publicate pe siteul Arhiepiscopiei Bucureștilor, unde se află și o hartă interactivă după care credincioșii se pot informa.

Datele sunt actualizate permanent cu ajutorul voluntarilor „Tineri în acțiune” ai Arhiepiscopiei Bucureștilor, care sunt permanent alături de pelerini.

Duminică, după încheierea slujbei de sfinţire a picturii Catedralei Naţionale, accesul credincioşilor pentru închinarea în Sfântul Altar s-a făcut în mod organizat, începând cu invitaţii oficiali din interiorul Catedralei şi continuând cu grupurile organizate din eparhii care au asistat la slujbă în spaţiul piaţetei (esplanadei) Catedralei.

Persoanele aflate în exteriorul gardului Catedralei Naţionale au avut acces la rândul de închinare la Sfântul Altar în cursul zilei de duminică numai după ce invitaţii oficiali şi grupurile organizate din eparhii au încheiat trecerea prin Sfântul Altar.

Credincioşii ortodocşi pelerini se vor mai putea închina în Sfântul Altar al Catedralei Naţionale şi în zilele următoare, inclusiv pe timpul nopţii, sfântul lăcaş urmând a fi deschis "zi şi noapte" până pe 5 noiembrie 2025.