Stiri

Nicușor Dan critică întârzierea bugetului pe anul 2026
Data publicării: 16:43 17 Dec 2025

Nicușor Dan critică întârzierea bugetului pe anul 2026
Autor: Dana Mihai

presedintele romaniei nicusor dan cotroceni Președintele Nicușor Dan la declarații, la Palatul Cotroceni. Sursa foto: Agerpres
 

Preşedintele Nicuşor Dan a subliniat, miercuri, că urgenţa este ca România să aibă bugetul de stat pe anul viitor, iar acesta se va înscrie într-un deficit de "puţin peste 6%".

Întârzierea bugetului pe 2026, criticată de președinte

"Nu e bine că suntem în 17 decembrie şi noi nu avem nici măcar proiectul de buget. Noi trebuia la 31 decembrie să avem bugetul. Deci, urgenţa pentru coaliţie este să dea bugetul pe 2026 şi bugetul pe 2026, aşa cum ştiu, aşa cum am încredere că va fi, va intra într-un deficit poate puţin peste 6, dar în orice caz va demonstra partenerilor şi, în special, pieţei financiare că România este serioasă şi respectă angajamentele în ceea ce priveşte deficitul", a declarat el, la Londra.

Citește și: Nicușor Dan a sesizat CCR privind legea care impune 40% sportivi români în echipe

Şeful statului a mărturisit că are "toată speranţa" că referendumul din Bucureşti va fi transpus în lege.

"Referendumul a avut trei întrebări, două propuse de mine: una pe bani, una pe urbanism. Deocamdată discuţia mai apropiată este cea pe codul urbanismului şi aici am speranţa că se va transpune", a adăugat preşedintele.

nicusor dan
buget 2026
buget romania 2026
