Nicușor Dan critică întârzierea bugetului pe anul 2026

Întârzierea bugetului pe 2026, criticată de președinte

"Nu e bine că suntem în 17 decembrie şi noi nu avem nici măcar proiectul de buget. Noi trebuia la 31 decembrie să avem bugetul. Deci, urgenţa pentru coaliţie este să dea bugetul pe 2026 şi bugetul pe 2026, aşa cum ştiu, aşa cum am încredere că va fi, va intra într-un deficit poate puţin peste 6, dar în orice caz va demonstra partenerilor şi, în special, pieţei financiare că România este serioasă şi respectă angajamentele în ceea ce priveşte deficitul", a declarat el, la Londra.

Şeful statului a mărturisit că are "toată speranţa" că referendumul din Bucureşti va fi transpus în lege.

"Referendumul a avut trei întrebări, două propuse de mine: una pe bani, una pe urbanism. Deocamdată discuţia mai apropiată este cea pe codul urbanismului şi aici am speranţa că se va transpune", a adăugat preşedintele.