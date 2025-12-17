Cine vrea să știe dacă Ilie Bolojan e căsătorit și de ce

Ioana Ene Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, spunea, în urmă cu două săptămâni, referindu-se la partenera lui Ilie Bolojan, „soția” premierului.

Ilie Bolojan a fost întrebat astăzi dacă s-a căsătorit. Premierul a zis că nu este o informație reală și nu consideră că este o informație de interes public.

„Uneori afli lucruri noi despre tine din presa din România. Nu este real, dar considerând că nu este o informație care îi interesează pe cetățeni, am refuzat comentarii pe tema asta,” a declarat Bolojan.

Pe cine interesează dacă Ilie Bolojan este căsătorit

Doar că... chiar nu interesează pe nimeni acest subiect? Noi credem că da. Cu siguranță, nu interesează toată populația României, dar pe oamenii din Piața Victoriei, care vor integritate, clar îi interesează. Adică nu vrea nimeni să vadă rochia de mireasă neapărat, dar declarația de avere a premierului... da.

Deși Ilie Bolojan spune că viața sa de familie nu reprezintă un interes pentru cetățeni, situația ridică semne de întrebare privind transparența.

Sistemul de integritate din România (monitorizat de ANI) obligă demnitarii să declare nu doar veniturile proprii, ci și pe cele ale soțului/soției și copiilor aflați în întreținere. Așadar... pare un motiv bun ca românii să știe dacă Ilie Bolojan este căsătorit.

Pentru protestatarii din Piața Victoriei, statutul partenerei de viață nu este o simplă curiozitate mondenă. Este un instrument prin care se poate verifica dacă există proprietăți sau venituri pe numele membrilor familiei.

Potrivit declarației de avere depusă la Guvern de către premierul Ilie Bolojan, pe 8 iulie 2025, în drepturilor veniturilor soției și membrilor familiei, premierul nu indicase nimic.

