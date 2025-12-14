Nicușor Dan nu-și pune geaca roșie: Ura împotriva magistraților nu e normală

Președintele României a fost întrebat despre declarațiile împotriva magistraților făcute de vicepremierul Oana Gheorghiu, pe care le-a catalogat din nou „nefericite”, dar i-a dat totuși o bilă albă în ceea ce privește persoanele din echipa ei. Totodată, Nicușor Dan a reiterat poziția potrivit căreia nu consideră că declarațiile vicepremierului reprezintă o faptă penală.

Oana Gheorghiu, numită de Guvern în funcția vacantă de vicepremier, s-a aflat în centrul mai multor controverse, inclusiv prin declarații acide la adresa președintelui american Donald Trump, dar și ulterior după preluarea funcției când CSM i-a făcut plângere penală ca urmare a declarațiilor sale privind impactul pensiilor speciale asupra societății.

Prezent în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” difuzată de Kanal D, președintele Nicușor Dan a fost întrebat despre aceste poziționări din guvern, dar și despre numirea controversată a lui Vlad Voiculescu, în funcția de consilier onorific pentru reziliență, inovație și solidaritate europeană numire care „a stârnit la fel nemulțumire deoarece fostul ministru al Sănătății este urmărit penal de DNA pentru abuz în serviciu”.

„Legat de contextul evocat și întorcându-ne puțin e o situație anormală. Am avut discuții cu magistrații în perioada asta, sunt contracurentului, ura fizică la adresa lor nu e normală. Poate au și ei o vină, dar răul cel mai mare în ceea ce privește pensiile l-au făcut tot politicienii. Nu e normal ca magistrați să fie dați jos din taxi sau din cabinetele de stomatologie. Trebuie să avem un echilibru iar din perspectiva asta Oana Gheorghiu a făcut o afirmație nefericită atunci, dar a fost o opinie nicidecum o faptă penală așa cum am spus din acel moment.

Legat de ea, înțeleg că a angajat niște persoane interesante ca consultanți la cabinetul său de vicepremier. O să vedem rezultatele pe care le are pe companii de stat, dar cel puțin până acum la nivelul persoanelor cu care s-a înconjurat îi dau o bilă albă”, a precizat Nicușor Dan, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.