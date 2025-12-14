€ 5.0904
|
$ 4.3406
|

Subcategorii în Politica

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0904
|
$ 4.3406
 
DCNews Politica Decizia CCR în cazul Danileț a făcut imposibil de schimbat CSM-ul. Vot cu 6-2
Data actualizării: 20:42 14 Dec 2025 | Data publicării: 20:39 14 Dec 2025

Decizia CCR în cazul Danileț a făcut imposibil de schimbat CSM-ul. Vot cu 6-2

Inalta curte de casatie si justitie Justiție. Foto: Unsplash
 

CSM numește și promovează judecători, decide cine ajunge la ÎCCJ, decide conducerile instanțelor, controlează răspunderea disciplinară, avizează șefii de parchete.

Consiliul Superior al Magistraturi apără independența Justiției, asigurându-se că judecătorii și procurorii își desfășoară activitatea liber de orice influență politică sau presiune externă.

CSM are 19 membri: 9 judecători aleși, 5 procurori aleși, 2 reprezentanți ai societății civile (aleși de Senat), 3 membri de drept: ministrul Justiției, președintele ÎCCJ și procurorul general.

Cei 14 magistrați din Consiliu sunt aleși de adunări generale în cadrul fiecărei instanțe sau Parchet, conform legii în vigoare din 2004. 

Decizie CCR cu 6-2. Magistrații nu pot fi revocați după alegere

Membrii CSM au un mandat de 6 ani, care nu poate fi revocat de judecătorii sau procurorii care i-au trimis în CSM, a decis Curtea Constituțională, sesizată de judecătorul Cristian Danileț, în 2013.

Hotărârea a fost pronunțată cu un vot de 6-2, unul dintre judecătorii constituționali fiind absent.
Danileț fusese revocat prin votul a 103 judecătorii (din 135), care au considerat că "şi-a exercitat în mod necorespunzător atribuţiile încredinţate prin alegerea sa ca membru al Consiliului, participând activ la o procedură netransparentă de alegere a conducerii Consiliului,în contra celor însuşite în proiectul de candidatură”. De asemenea, Adunarea Generală a Judecătorilor care a propus revocarea lui Danileț a stabilit că poziţiile publice exprimate de acesta lasă impresia implicării mai degrabă în alte scopuri, decât a intereselor judecătorilor români.
CCR, însă, a declarat neconstituționale două prevederi ale legii 55, din 2004, eliminând practic orice posibilitate ca vreun membru CSM să fie revocat la cererea magistraţilor care l-au ales.

Șefii parchetelor pot fi revocați, președintele ICCJ, nu

Mandatul magistraților și a celor doi  reprezentanți ai societății civile din CSM se termină în decembrie 2028. Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) nu poate fi revocat de președinte, guvern sau parlament, fiind protejat de votul politic, tocmai pentru a asigura independența Justiției.

Mandatul actualului președinte ICCJ, Lia Savonea, început în 2025, se termină în 2028. Singurul membru CSM care poate fi revocat în timpul mandatului este Procurorul General.

Ministrul Justiției propune revocarea, CSM are un aviz consultativ, iar Președintele României îl revocă, așa cum a stabilit CCR în 2018, în cazul Laurei Codruța Kovesi. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 12 minute
Decizia CCR în cazul Danileț a făcut imposibil de schimbat CSM-ul. Vot cu 6-2
Publicat acum 19 minute
Chirieac: Nicușor Dan nu e implicat în această tentativă de lovitură de stat
Publicat acum 53 minute
Tăriceanu, despre proteste: „Operațiune de manipulare”. Vorbește și despre politicianul care s-a luptat pentru independența justiției
Publicat acum 1 ora si 25 minute
Jurnalist România TV, agresat la protest: O femeie a recunoscut în direct că nu e foarte informată cu privire la ce protestează
Publicat acum 1 ora si 46 minute
Dan Diaconescu, dezvăluiri despre judecătoarea Raluca Moroșanu: Aveam vocea asta în creier, mi-a marcat 12 ani
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 13 Dec 2025
Mircea Badea, întrebare-cheie pentru „judecătoarea eroină” Raluca Moroșanu
Publicat pe 13 Dec 2025
Se modifică plata pentru medicii de familie. Președintele CNAS: Munca activă și prevenția, criterii definitorii pentru finanțare
Publicat pe 12 Dec 2025
Numire în Guvern. Cine este Corneliu Mureșan, noul secretar de stat
Publicat pe 12 Dec 2025
Criza Justiției din România, sub amprenta USR și #rezist. Bogdan Chirieac: Ce vedeți acum nu este finalul
Publicat pe 13 Dec 2025
Băuturile care pot declanșa AVC chiar de la prima doză. Avertismentul Monicăi Pop
 
un avocat ii avertizeaza pe judecatori este infractiune ce i se poate raspunde Un avocat îi avertizează pe judecători: este infracțiune! Ce i se poate răspunde

de Val Vâlcu

fisura in cetatea lui maghiara e mare de ce problema lui orban nu sunt cei 50 000 de oameni din strada ci ca a pierdut controlul Fisura în cetatea ungară e tot mai mare. De ce problema lui Orban nu sunt cei 50.000 de oameni din stradă ci că a pierdut controlul

de Tudor Curtifan

drula la aparare scenariu complicat de alegeri Drulă la Apărare. Scenariu complicat de alegeri 

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close