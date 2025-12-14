Decizia CCR în cazul Danileț a făcut imposibil de schimbat CSM-ul. Vot cu 6-2

Consiliul Superior al Magistraturi apără independența Justiției, asigurându-se că judecătorii și procurorii își desfășoară activitatea liber de orice influență politică sau presiune externă.

CSM are 19 membri: 9 judecători aleși, 5 procurori aleși, 2 reprezentanți ai societății civile (aleși de Senat), 3 membri de drept: ministrul Justiției, președintele ÎCCJ și procurorul general.

Cei 14 magistrați din Consiliu sunt aleși de adunări generale în cadrul fiecărei instanțe sau Parchet, conform legii în vigoare din 2004.

Decizie CCR cu 6-2. Magistrații nu pot fi revocați după alegere

Membrii CSM au un mandat de 6 ani, care nu poate fi revocat de judecătorii sau procurorii care i-au trimis în CSM, a decis Curtea Constituțională, sesizată de judecătorul Cristian Danileț, în 2013.

Hotărârea a fost pronunțată cu un vot de 6-2, unul dintre judecătorii constituționali fiind absent.

Danileț fusese revocat prin votul a 103 judecătorii (din 135), care au considerat că "şi-a exercitat în mod necorespunzător atribuţiile încredinţate prin alegerea sa ca membru al Consiliului, participând activ la o procedură netransparentă de alegere a conducerii Consiliului,în contra celor însuşite în proiectul de candidatură”. De asemenea, Adunarea Generală a Judecătorilor care a propus revocarea lui Danileț a stabilit că poziţiile publice exprimate de acesta lasă impresia implicării mai degrabă în alte scopuri, decât a intereselor judecătorilor români.

CCR, însă, a declarat neconstituționale două prevederi ale legii 55, din 2004, eliminând practic orice posibilitate ca vreun membru CSM să fie revocat la cererea magistraţilor care l-au ales.

Șefii parchetelor pot fi revocați, președintele ICCJ, nu

Mandatul magistraților și a celor doi reprezentanți ai societății civile din CSM se termină în decembrie 2028. Președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) nu poate fi revocat de președinte, guvern sau parlament, fiind protejat de votul politic, tocmai pentru a asigura independența Justiției.

Mandatul actualului președinte ICCJ, Lia Savonea, început în 2025, se termină în 2028. Singurul membru CSM care poate fi revocat în timpul mandatului este Procurorul General.

Ministrul Justiției propune revocarea, CSM are un aviz consultativ, iar Președintele României îl revocă, așa cum a stabilit CCR în 2018, în cazul Laurei Codruța Kovesi.