Zelenski a spus ce plan are Rusia pentru anul 2026

"Am auzit un nou semnal din partea Moscovei, care spune că se pregătesc să facă din anul viitor un nou an de război", a afirmat Zelenski în discursul său zilnic.

Apel către partenerii internaționali, în special SUA

"Este important ca partenerii noştri să recunoască acest lucru şi să răspundă, în special partenerii noştri din Statele Unite, care susţin adesea că Rusia pretinde că vrea să pună capăt războiului", a spus Zelenski.

Potrivit acestuia, autorităţile ruse încearcă să "submineze diplomaţia" folosind "diverse formulări" în propunerile aflate în prezent în negociere "pentru a-şi ascunde dorinţa de a distruge Ucraina şi poporul ucrainean" şi "voinţa lor de a legitima furtul teritoriului nostru".

Anterior miercuri, Vladimir Putin a declarat că obiectivele invaziei ruse în Ucraina vor fi "fără îndoială atinse", în special obiectivele teritoriale.

"Am prefera să realizăm acest lucru şi să eliminăm cauzele profunde ale conflictului pe canale diplomatice", dar, a adăugat el, dacă "ţara adversă şi protectorii săi străini refuză să se angajeze în discuţii de fond", Rusia va obţine "pe căi militare teritoriile istorice" pe care le revendică.

Rusia afirmă că rămâne deschisă negocierilor

Şeful statului rus a afirmat însă că ţara sa rămâne pregătită să "desfăşoare negocieri şi să rezolve toate problemele prin mijloace paşnice".

Reacţionând la aceste remarci, Zelenski a sugerat că, după Ucraina, Moscova ar putea viza teritoriile altor ţări europene pe care "unii din Rusia le-ar putea revendica într-o zi drept aşa-numitele lor teritorii istorice".

Duminică şi luni au avut luni discuţii la Berlin între Volodimir Zelenski şi trimişii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner, ginerele preşedintelui american Donald Trump, în încercarea de a ajunge la un compromis privind un plan de încetare a ostilităţilor.

Preşedintele ucrainean a salutat luni "progresul" în negocierile cu Statele Unite pentru a pune capăt la aproape patru ani de război cu Rusia, în timp ce europenii au înaintat o propunere pentru o forţă multinaţională care să garanteze pacea în Ucraina.

Preşedintele american, la rândul său, a părut optimist după ce a discutat cu omologul său ucrainean şi cu mai mulţi lideri europeni.

În cadrul briefingului său zilnic de miercuri, la care a participat şi AFP, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Moscova aşteaptă ca americanii să o informeze despre rezultatul acestor discuţii.

Reticențe față de implicarea europenilor

Cu o zi înainte, el declarase că participarea europenilor la negocierile în desfăşurare privind planul american pentru Ucraina nu este de bun augur.

Detaliile planului american, după ce a fost revizuit cu ucrainenii, nu sunt cunoscute, dar Ucraina a indicat că acesta implică, din partea sa, concesii teritoriale.

Documentul original de la Washington a fost perceput de Kiev şi de europeni ca fiind în mare măsură favorabil poziţiei Kremlinului.

În acelaşi timp, Zelenski a făcut apel miercuri la aliaţii Ucrainei să obţină sprijin pentru Kiev şi să demonstreze Rusiei că o continuare a războiului este "inutilă", înaintea unui summit crucial al Uniunii Europene privind activele îngheţate ale Moscovei, conform Reuters.

"Rezultatul acestor întâlniri - rezultatul pentru Europa - trebuie să fie de aşa natură încât Rusia să simtă că dorinţa sa de a continua lupta anul viitor va fi inutilă, deoarece Ucraina va avea sprijin", a declarat Zelenski într-un discurs în cursul serii.

El a cerut partenerilor Ucrainei să ia o decizie privind utilizarea celor aproape 250 de miliarde de dolari reprezentând active suverane ruseşti îngheţate în Uniunea Europeană, majoritatea deţinute la Euroclear din Belgia, pentru a sprijini un împrumut pentru Ucraina.

Guvernele din UE au convenit săptămâna trecută să îngheţe activele atât timp cât este necesar, în loc să voteze la fiecare şase luni în legătură cu prelungirea acestui statut. Unii lideri europeni s-au opus planului, deoarece se tem că îi expune riscurilor juridice.

"Avem nevoie ca toţi partenerii noştri să aibă curajul să vadă adevărul, să recunoască adevărul şi să acţioneze în consecinţă", a spus Zelenski.