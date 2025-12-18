A murit Mircea Coșea. Bogdan Chirieac: A fost un patriot extraordinar, un om care toată viața lui a ținut cu România

Într-o intervenție telefonică la România TV, joi seara, analistul politic Bogdan Chirieac a făcut un comentariu despre cine a fost, cu adevărat, profesorul de economie Mircea Coșea.

„Este o zi foarte tristă! Profesorul Mircea Coșea nu era doar un expert excepțional în materie de economie, ci a fost și un patriot extraordinar, un om care toată viața lui a ținut cu România, cu economia românească și cu cetățenii României“, a spus Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Mircea Coșea a murit. Elena Cristian: Breasla analiștilor economici a pierdut un stâlp. O să ne fie greu să nu vă mai sunăm zilnic

Analistul politic a evidențiat rolul uriaș pe care Mircea Coșea l-a avut în guvernele României postdecembriste și sfaturile economice pe care le-a oferit benevol în ultimele decenii pentru a-și ajuta țara și compatrioții.

„A fost un român extraordinar“, a punctat Bogdan Chirieac.

„Mircea Coșea a oferit mii de sfaturi guvernanților din toate guvernele care au existat în România după revoluție, a și avut funcții importante în Guvern, la începutul anilor 1990. A fost o personalitate absolut marcantă a țării noastre și un colaborator al DC News. Pierdem un om excepțional în această seară. Nu noi, ziariștii, ci România și poporul român.

Mircea Coșea nu a fost doar un expert imbatabil în materie de economie, ci a fost și un român extraordinar. Poate mai sunt experți în economie, poate mai sunt guvernanți, dar nu știu cât de buni români sunt. Mircea Coșea a fost întotdeauna de partea poporului român și a încercat mereu să protejeze această țară, pur și simplu în materie de politici economice etc. Mircea Coșea, cu care lumea era atât de obișnuită, cu glasul său molcom, cu vocea liniștită, ne va lipsi tuturor“, a spus analistul politic Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Dacia scade producția și ar putea concedia sute de angajați. Mircea Coșea explică impactul real pentru România

Reamintim că Mircea Coșea, profesor universitar, doctor în Științe Economice, s-a stins din viață la vârsta de 83 de ani. Acesta era extrem de implicat în viața politică și economică a României și deseori oferea interviuri pe teme de actualitate redacțiilor DC News și DC Business. A fost un analist extrem de aplicat și un profesor care explica economia pe înțelesul tuturor.

Recent, Mircea Coșea lansase două cărți: „Educația economică” și „Jurnal pe frontul războiului comercial”.