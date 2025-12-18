Vasile Dîncu avertizează că democrația europeană este vulnerabilă în fața algoritmilor online

Europarlamentarul a ridicat problema în plenul Parlamentului European, unde a cerut măsuri concrete pentru protejarea democrației.

"Marile platforme online și algoritmii acestora joacă un rol central în amplificarea ingerinței externe, prin distribuirea coordonată de mesaje, activarea rețelelor automate și stimularea polarizării, cu efecte directe asupra alegerilor, participării electorale și încrederii în instituții.

Tema dezbătută în Parlamentul European

Despre acest lucru am vorbit azi, în plenul Parlamentului European, în cadrul unei dezbateri pe această temă legată de activitatea Comisiei speciale pentru Scutul democrației europene.Am vorbit din perspectiva României și a flancului estic al Uniunii.Pentru noi, pentru est-europeni, acest subiect nu este teoretic și nu ține de scenarii viitoare. Este o realitate zilnică pe care o trăim cu:

Alegeri influențate din exterior;

Mesaje coordonate distribuite masiv.

Rețele automate active înainte, în timpul și după campanii electorale.

Algoritmi care amplifică emoții negative, frică și divizare socială.

Marile platforme online decid ce ajunge la cetățeni. Ce devine vizibil ori ce dispare. Iar aceste decizii sunt prezentate drept tehnice. În practică, însă, ele produc efecte politice directe pentru că:

influențează agenda publică;

influențează participarea electorală;

influențează încrederea în instituții.

În statele de la granița Uniunii, aceste efecte apar mai rapid și lovesc mai dur pentru că avem o capacitatea instituțională mai limitată, piețele media sunt mai fragilem, iar polarizarea socială este mai ușor de activat.

Iar interferența externă învață rapid: folosește limba locală, adaptează mesajele la context național, exploatează tensiuni istorice reale, conflicte identitare și neîncredere acumulată în timp. Țintește comunități cu acces redus la informație de calitate și cu expunere mare la platforme sociale.

De aceea, European Democracy Shield nu trebuie gândit doar din perspectiva statelor mari sau stabile. Trebuie să pornească de la zonele unde presiunea este maximă. De la flancul estic.

Cele șase măsuri propuse de Vasile Dîncu

Am propus, astăzi, șase acțiuni concrete:

Evaluarea obligatorie a algoritmilor marilor platforme online înainte de alegeri. Nu vorbim despre evaluări generale, ci despre evaluări focalizate pe riscuri electorale și ingerință externă care să aibă rezultate clare, recomandări obligatorii și responsabilități pentru implementare.

Acces rapid și verificabil la date pentru autorități și cercetători din Estul Europei. Nu acces simbolic, nu proceduri care durează luni. Avem nevoie de termene clare, formate standard și date relevante pentru identificarea campaniilor coordonate și a rețelelor automate.

Aplicarea strictă a Digital Services Act. Regulile există, însă problema stă în aplicarea lor. Avem nevoie de sancțiuni clare și rapide atunci când obligațiile sunt ignorate sau amânate. Fără excepții. Fără tratament preferențial pentru actorii mari.

Crearea unui mecanism european de reacție rapidă pentru campanii coordonate. Un mecanism operațional, cu proceduri clare de intervenție, activabil în ore, nu în săptămâni, prin cooperarea între Comisia Europeană, statele membre și autoritățile naționale.

Obligație reală de trasabilitate pentru publicitatea politică online: surse vizibile pentru utilizatori; finanțare identificabilă; arhive publice accesibile. Fără excepții mascate sub etichete comerciale sau civice.

Sprijin direct pentru capacitatea națională de monitorizare digitală pe flancul estic. Investiții în expertiză locală, echipamente, formare și cooperare operațională între state aflate sub presiune similară. Aceste propuneri nu limitează libertatea de exprimar, ci protejează procesul democratic. Nu reglementează opinii, ci reglementează infrastructura care decide vizibilitatea lor. Democrația europeană este testată prima pe flancul estic. Aici se văd primele semnale. Aici apar primele vulnerabilități. Apărarea democrației europene trebuie să înceapă de aici!", a scris Vasile Dîncu, pe Facebook.