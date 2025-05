Vasile Dîncu: Prima duminică de alegeri fără noi, fără PSD. Am ajuns aici din cauza propriilor noastre erori strategice

"Astăzi este prima duminică de alegeri fără noi, fără PSD. Prima duminică în care oamenii de stânga din România nu au un candidat pe buletinul de vot. Este prima duminică în care nu suntem prezenți în confruntarea directă a ideilor și valorilor, în care vocea social-democrației românești este absentă.

Nu este doar o dezamăgire, ci și un semnal clar al unei crize profunde pe care trebuie să-l privească în față, cu sinceritate și curaj.

Am ajuns aici nu din întâmplare și nici din cauza altora", scrie europarlamenbtarul pe Facebook.

"Am ajuns aici din cauza propriilor noastre erori strategice și a unei lungi serii de concesii care ne-au slăbit identitatea. moment, atunci când am preferat confortul unor alianțe conjuncturale în locul fidelității față de valorile social-democrației.

O parte a vinei noastre este și neputința intelectuală de gândire politică drept un proiect real și coerent, preferând să îmbrățișăm ideea că politica se reduce exclusiv la vânătoarea de voturi și la aritmetica unor coaliții pragmatice. This superficialitate ne-a costat scump și a subminat esența însăși a demersului nostru politic.

Am uitat că politică autentică se face printre oameni, nu în studiourile de televiziune, nu cu prețul cumpărat minut cu minut, ci în dialog deschis și sincer cu oamenii, pentru că sunt cei care nu au mereu puterea și încrederea lor.

Am greșit acceptând schimbarea formală sau împrospătarea fără substanță, dezideologizarea și fuga de idei, promovarea conformismului și a unei unanimități ucigătoare. Ne-am lăsat dominați de lașități sau de lehamite și am organizat linșajul celor care au grijă să atragă atenția erorilor noastre. Am promovat lideri-surogat pentru funcții importante în executiv sau în structura noastră de reprezentare, uitând că unanimitatea impusă nu este niciodată o soluție viabilă.

Mulți oameni m-au întrebat, în ultimele zile, care este linia partidului, astăzi mulți vor rătăci în fața urnelor, cu îndoieli tăcute și întrebări nerostite, fără certitudinea că votul lor este cel potrivit.

Astăzi este prima duminică fără noi, prima duminică în care vocea stângii autentice lipsește de la vot. Este o duminică în care mulți dintre noi vor merge la urne cu neîncredere, în lipsa unei direcții clare. Este prețul plătit pentru concesii repetate, superficialitate și lipsa curajului.

Și poate că acest sentiment al îndoielii și al incertitudinii este împărtășită și de alți români, care simt la fel, care simt că astăzi nu avem de ales între idealuri, ci între teme și compromisuri. La fel ca mulți dintre românii care astăzi merg la vot, nici nu mai avem încredere în unanimități impuse și în discursuri construite din frică și din resentimente.

Dacă nu, la PSD, nu ne-am asumat curtea unei decizii colective privind direcția votului de astăzi, sper că nu este din cauza unui compromis mărunt, ci mai degrabă din culpabilitatea unor decizii anterioare dezastruoase sau din recunoașterea faptului că electoratul poate fi mai înțelept decât în ​​anumite momente.

După aceste alegeri fără noi, va trebui să decidem ce drum vom urma: calea opoziției, în care ne curățăm și reconstruim sau pe cea a compromisurilor și concesiilor, în numele unora comandamente naționale ori pentru a păstra privilegiile unora. Nu va fi ușor de decis, dar nu trebuie curajul de a ieși din acest cerc al lașității și al lipsei de asumare, din care profită mereu doar unii.

Această duminică este momentul adevărului, dar și al unei mari responsabilități. Nu trebuie să pornim o vânătoare de vrăjitoare și nici să căutăm țapi ispășitori. Trebuie, însă, să avem curajul unei asumări demne și sincere a eșecului din partea noastră, a celor care am condus partidul.

Renașterea PSD nu înseamnă doar schimbarea liderilor, ci reconectarea realității oamenilor. Este timpul unui contract social nou cu România, în care PSD este garantul echilibrului, justiției sociale și al democrației participative.

Avem datoria să lăsăm partidul să respire, să lăsăm să apară o nouă echipă, formată din oamenii valoroși care există peste tot în jurul nostru, dar pe care nu i-am văzut sau nu am avut curaj să promovăm.

Avem șansa să reconstruim un proiect autentic, să fim din nou naturali și sensibili, să reînvățăm empația față de cei pe care să-i reprezinte. Să coborăm din nou între oameni, să le ascultăm grijile și speranțele, să ne regăsim alături de ei în bătăliile cotidiene pentru dreptate socială și solidaritate.

Social-democrația românească nu se termină astăzi, dar această primă duminică fără noi trebuie să fie ultima în care lipsim. Este un moment greu, dar și o oportunitate imensă pentru renașterea autentică a stângii românești. Avem oameni de valoare, avem istorie și, mai ales, avem viitor. Este momentul să le punem pe toate la lucru, cu modestie, onestitate și încredere.

Astăzi simțim lipsa vocii noastre, dar mâine trebuie să reînvățăm să vorbim clar, tare și sincer. Să ne ridicăm din tăcere și să redevenim speranța celor mulți. Pentru că fără oameni social-democrația este doar o promisiune neîmplinită.

PS Dacă se vor găsi transfugi sau migratori politici, pripășiți prin PSD, să mă atace pentru aceste mărturisiri de credință, apărând partidul de noi înșine, înseamnă că am dreptate. Și speranța în renașterea noastră rămâne vie și poate deveni credință și proiect", este mesajul lui Vasile Dîncu pe Facebook.

