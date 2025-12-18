€ 5.0911
DCNews Stiri Forțele ucrainene, în situație „critică“ în Donbas, anunță Valeri Gherasimov
Data actualizării: 18:19 18 Dec 2025 | Data publicării: 18:17 18 Dec 2025

Forțele ucrainene, în situație „critică“ în Donbas, anunță Valeri Gherasimov
Autor: Ioan-Radu Gava

putin-si-gherasimov_81077700 Foto: Agerpres
 

Şeful Statului Major, Valeri Gherasimov, califică drept "critică" situaţia forţelor ucrainene din Donbas.

Şeful Statului Major al armatei ruse, Valeri Gherasimov, a afirmat joi că situaţia din regiunea Donbas a devenit "critică" pentru forţele ucrainene în faţa avansului trupelor ruse, informează EFE și Agerpres.

"Situaţia din Donbas devine critică pentru forţele armate ale Ucrainei", a declarat Gherasimov într-o reuniune cu ataşaţi militari străini.

Potrivit declaraţiilor acestuia, citate de agenţiile ruse de presă, comandamentul ucrainean a fost nevoit să desfăşoare "unităţi suplimentare în zonă" pentru a opri avansul rus.

"Cu toate acestea, aceste măsuri nu au ajutat inamicul, ofensiva rusă din Donbas continuă", a afirmat şeful Statului Major al armatei ruse.

În acest sens, el a subliniat că armata rusă îşi concentrează în prezent principalele eforturi pentru a stabili "controlul total" asupra regiunii Donbas, precum şi asupra regiunilor Herson şi Zaporojie, care au fost anexate de Moscova în septembrie 2022.

CITEȘTE ȘI                 -                Rusia lansează amenințări după ce Kazahstanul a spus că vrea muniție NATO: Știm ce a însemnat asta pentru Kiev

Kremlinul caută să își securizeze regiunile ocupate

De asemenea, forţele ruse progresează în crearea unei "zone de securitate" în regiunile Ucrainei aflate la graniţa cu Rusia, a adăugat el.

Gherasimov a insistat că armata rusă îşi menţine iniţiativa pe câmpul de luptă în pofida ajutorului financiar şi militar acordat Ucrainei de ţările occidentale.

Totodată, el a asigurat că pe parcursul anului în curs militarii ruşi şi-au extins controlul asupra a peste 300 de localităţi din Ucraina, adică "peste 6.300 de kilometri pătraţi", deşi experţi independenţi precum Institutul pentru Studiul Războiului estimează că suprafaţa cucerită de Moscova reprezintă mai puţin de 1% din teritoriul ucrainean.

Totodată, de la începutul războiului, trupele ruse au "eliberat o suprafaţă de aproximativ 94.000 de kilometri pătraţi", a mai afirmat Gherasimov.

Preşedintele rus, Vladimir Putin, a declarat miercuri că armata rusă va cuceri militar ceea ce a numit "teritorii istorice ruseşti" din Ucraina, dacă diplomaţia eşuează. În calitate de comandant suprem al forţelor armate, şeful statului rus a subliniat că Moscova îşi va atinge, "fără nicio îndoială, toate obiectivele operaţiunii militare speciale" care a început în februarie 2022.

