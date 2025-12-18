€ 5.0911
Politica

DCNews Politica Ciprian Ciucu preia coordonarea filialei PNL București
Data publicării: 19:04 18 Dec 2025

Ciprian Ciucu preia coordonarea filialei PNL București
Autor: Anca Murgoci

ciprian ciucu primarie Foto: Vlad Roibu / DC News
 

Ciprian Ciucu preia coordonarea filialei PNL București.

Biroul Politic Național al PNL a decis, joi, ca primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, să preia coordonarea filialei PNL București.

Decizia a fost luată la propunerea președintelui partidului, Ilie Bolojan, precizează un comunicat al PNL.

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al partidului, urmează ca, până la finalul lunii ianuarie 2026, să facă o analiză a organizațiilor liberale de sector (sectoarele 2, 3, 4 și 5) și să înainteze măsuri pentru îmbunătățirea funcționării acestora.

De asemenea, primarul ales al Capitalei va coordona grupul liberal de consilieri din Consiliul General al Municipiului București și a primit mandatul PNL pentru a negocia cu celelalte partide politice la nivelul Capitalei.

Ciucu, primele urgențe în mandat: Concursuri pentru managerii de spitale și teatre. Interimar la aproape toate instituțiile Primăriei 

ilie bolojan
ciprian ciucu
pnl
