Ciprian Ciucu preia coordonarea filialei PNL București.

Biroul Politic Național al PNL a decis, joi, ca primarul ales al Capitalei, Ciprian Ciucu, să preia coordonarea filialei PNL București.

Decizia a fost luată la propunerea președintelui partidului, Ilie Bolojan, precizează un comunicat al PNL.

Ciprian Ciucu, prim-vicepreședinte al partidului, urmează ca, până la finalul lunii ianuarie 2026, să facă o analiză a organizațiilor liberale de sector (sectoarele 2, 3, 4 și 5) și să înainteze măsuri pentru îmbunătățirea funcționării acestora.

De asemenea, primarul ales al Capitalei va coordona grupul liberal de consilieri din Consiliul General al Municipiului București și a primit mandatul PNL pentru a negocia cu celelalte partide politice la nivelul Capitalei.

