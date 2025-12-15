Kelemen Hunor, reacție după votul PSD dat pentru moțiunea simplă de astăzi

Kelemen Hunor a zis că votul pe moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, arată blocaje politice mari. El a mai declarat că „tehnic, coaliția nu funcționează”. Kelemen Hunor a mai zis că subiectul va fi discutat în ședința de coaliție de miercuri.

„În protocolul de coaliție scrie foarte clar că niciun membru al coaliției în Parlament nu semnează și nu votează moțiuni simple sau de cenzură. Astăzi s-a întâmplat ceea ce se știe”, a zis Kelemen Hunor la Digi 24.



Diana Buzoianu nu demisionează după moțiune

„Rezultatul votului la moțiune nu este unul surprinzător însă nu voi ceda, nu îmi voi da demisia și în niciun caz nu voi putea fi șantajată cu funcția”, a declarat luni, la Senat, ministra Mediului, Diana Buzoianu, după ce moțiunea simplă împotriva sa a fost adoptată.

„Rezultatul votului la moțiune nu este unul surprinzător. Am mers în Parlament pentru că eu chiar cred că este nevoie să fie date toate informațiile necesare. În mod evident această moțiune nu avea la bază găsirea unor soluții ci doar fabricarea unor vinovați, ca să se mai cațere anumite persoane pe acest subiect. Eu am spus foarte clar de la bun început: nu voi ceda, nu îmi voi da demisia, și în niciun caz nu voi putea fi șantajată cu funcția”, a precizat Diana Buzoianu.

Moțiunea simplă împotriva ministrei Mediului a fost adoptată, luni, de plenul Senatului, cu 74 de voturi pentru, 43 împotrivă și o abținere. La dezbaterea moțiunii a fost prezent și premierul Ilie Bolojan.

VEZI ȘI: Cazanciuc: Premierul Bolojan a încălcat spiritul Constituției