Ce să faci ca să nu ți se mai aburească ochelarii. Trucul simplu care chiar funcționează

Dacă porți ochelari, știi cât de frustrant este momentul când lentilele se abureasc atunci când treci de la frigul de afară la căldura din interior. Vizibilitatea scade brusc, iar disconfortul devine inevitabil, mai ales în sezonul rece.

Fenomenul este simplu de explicat: aerul cald și umed din jurul feței intră în contact cu lentilele reci, iar picăturile minuscule de apă formate pe suprafața lor reduc claritatea vederii. Diferențele mari de temperatură din timpul iernii fac ca această problemă să fie și mai frecventă.

Mulți oameni încearcă soluții de moment, cum ar fi ștergerea rapidă a lentilelor, însă efectul este de scurtă durată și, de multe ori, chiar agravează situația. În realitate, există metode mult mai eficiente și naturale pentru a preveni aburirea ochelarilor.

Unele implică folosirea unor produse speciale, precum spray-uri sau șervețele anti-aburire, dar există și un truc extrem de simplu, pe care îl poți face acasă, fără costuri, și care are rezultate surprinzătoare.

Specialiștii avertizează că ochelarii trebuie curățați și întreținuți corect, deoarece anumite gesturi frecvente, aparent inofensive, pot deteriora lentilele și stratul protector al acestora.

Mai mult, o atenție sporită la modul în care porți masca, fularul sau eșarfa poate face diferența între o vizibilitate clară și o pereche de lentile complet aburite.

Află pe DC Medical care este trucul simplu care previne aburirea ochelarilor și ce recomandă medicii pentru a proteja lentilele pe termen lung.