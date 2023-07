Rutina de îngrijire a tenului. Mona Croitoru îți spune care cel mai important pas / video

„O rutină de îngrijire a tenului care să ți se potrivească este una de care poți să te ții. Degeaba îți iei zece produse potrivite tenului tău și îți fac exact ceea ce ai tu nevoie, dar nu le folosești mereu, nu ai timpul necesar, ești obosită sau ceva te împiedică să te ții de rutină, mai bine ai trei sau patru produse pe care le folosești, dar știi că le aplici dimineața și seara și astfel știi că ai grijă de tenul tău”, a spus make-up artistul.

Care este rutine de îngrijire a Monei Croitoru

„Rutina mea de skin care (n.r. îngrijirea tenului) este destul de complicată și nu este neapărat ceea ce recomand.

Mie îmi plac foarte mult ingredientele active. Mereu am fost pasionată de îngrijirea tenului, dar varianta asta mult mai amănunțită o fac de ceva vreme, mai exact de când am constatat că am probleme cu rozaceea.

Am fost la medicul dermatolog pentru a-mi valida mie această rutină de îngrijire a tenului și așa am constat că am rozacee. Am urmărit sfaturile, dar unele nu mi s-au părut potrivite. Am cercetat pe cont propriu și am ajuns la rutina din prezent de care eu sunt mulțumită și îmi țin rozaceea sub control.

Aplic un ser cu vitamina C dimineața și asta chiar se recomandă. Dar atenție, este foarte important să aplicăm un produs cu SPF. Un produs cu SPF este absolut obligatoriu, mai ales dacă folosești un produs cu vitamina C. Dacă folosești vitamina C și nu aplici SPF faci pete pigmentare. Deci trebuie un SPF 50 zilnic.

Mai folosesc o peptidă de care sunt obsedată, așa-zisa peptida botox. Obții acel efect de botox fără să-ți faci injecții, iar rezultatul se vede cel mai mult la nivelul frunții”, a spus Mona Croitoru, make-up artist, Beauty Blogger și Advisor, în cadrul emisiunii Pastila de Frumusețe.

