Produsele coreene fac ravagii pe piața din România. De ce românii caută astfel de cosmetice

Produsele coreene sunt apreciate la nivel mondial. Andreea Ciucu a spus că în portofoliul My K se află în acest moment 50 de branduri și 900 de produse unice.

„Produsele coreene mă preocupă de mai bine de 10 ani, dar activitatea cu My K am început-o acum 5 ani. Am început cu un site online și ulterior am dezvoltat și partea de distribuție. Lucrurile s-au dezvoltat de la sine pentru că așa cum eu sunt pasionată de cultura coreeană și de beauty, am întâlnit foarte mulți oameni pasionați, așa ne-au ajutat și am dezvoltat bussinesul.

Avem 50 de branduri în portofoliu, deci suntem multibrand, toate coreene, 900 de produse unice.

Eram pasionată de cosmetice coreene și studiam destul de mult, urmăream destul de mult ce apare pe YouTube, în social media și așa mai departe. Am sesizat trendul și am spus că poate ar fi interesant să-i dăm o șansă, să vedem ce se întâmplă dacă aducem noi aceste produse în România. Am început cu 3-4 branduri”, a spus fondatoarea My K, Andreea Ciucu.

Care este cel mai bine vândut produs

„Cel mai bine vândut produs este o cremă cu factor de protecție. Este o cremă pe bază de extract de orez și probiotice și are o textură foarte ușoară. Acest brand este renumit pentru SPF-uri. Noutatea pe care a adus-o acest brand constă în faptul că textura SPF-urilor este foarte ușoară și pătrunde foarte repede în piele. Nu are pelicula aceea albicioasă și atunci poți să folosești și machiaj peste, fără probleme. Este extraordinară. Acesta este cel mai bine vândut produs.

Pe lângă dorința noastră de a introduce produsele pe piața românească, există și dorința de a educa. SPF-ul trebuie folosit tot timpul anului, nu doar pe timpul verii”, a precizat fondatoarea My K, Andreea Ciucu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News