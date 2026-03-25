Cum să obții o piele strălucitoare prin alimentație

Data actualizării: 21:11 25 Mar 2026 | Data publicării: 21:09 25 Mar 2026

Autor: Alexandra Curtache

Pe măsură ce zilele devin mai calde și tenul începe să transpire, hidratarea pielii nu mai depinde doar de serurile scumpe. Nutriționistul Rhiannon Lambert sugerează că secretul unui ten radiant stă… în farfuria ta.

Cu venirea verii, temperaturile cresc, transpirația crește, iar pielea poate deveni mai grasă sau mai predispusă la iritații. Înainte să te grăbești să cumperi încă un serum hidratant, Rhiannon Lambert, nutriționistă și autoare a cărții The Unprocessed Plate, recomandă o abordare mult mai simplă pentru un ten de invidiat: alimentația.

„Pielea este cel mai mare organ al corpului și, la fel ca orice alt organ, se bazează pe un aport constant de hidratare și nutrienți pentru a funcționa corect”, a declarat Lambert pentru Cult Beauty.

Citește și: Poți scăpa de petele întunecate de pe ten - Mit sau problemă tratabilă? Mirela Vescan și Thea Haimovitz îți spun cum stă treaba / video 

Nutrienți pentru o piele mai sănătoasă

Acizi grași omega-3

„Acizii grași omega-3 sunt încorporați în membranele celulare și au efecte antiinflamatorii care susțin hidratarea și pot îmbunătăți afecțiuni precum uscăciunea sau acneea”, a explicat Lambert. Surse bogate includ somonul, sardinele, macrou, nucile, semințele de chia, semințele de in și ouăle îmbogățite cu omega-3.

Vitamina C

„Vitamina C este un cofactor pentru sinteza colagenului și un antioxidant puternic, care protejează pielea de stresul oxidativ și ajută la repararea acesteia”, a spus ea. Gândiți-vă la citrice, fructe de pădure, ardei, kiwi, broccoli, roșii și legume cu frunze verzi.

Vitamina E

„Vitamina E este un antioxidant liposolubil prezent în cantități mari în nuci, semințe și uleiuri vegetale. Aceasta protejează membranele celulare și acționează împreună cu vitamina C pentru a neutraliza radicalii liberi.” Printre principalele surse alimentare se numără migdalele, alunele, semințele de floarea-soarelui, avocado, uleiul de măsline și germenii de grâu.

Zinc și cupru

Oligoelementele sunt indispensabile.

„Zincul susține dezvoltarea keratinocitelor, iar cuprul contribuie la stabilitatea și elasticitatea colagenului”, a adăugat ea.

Alimentele bogate în zinc includ semințele de dovleac, năutul, lintea, cerealele integrale, iaurtul și fructele de mare. Cuprul se găsește în ciuperci, caju, semințe de susan, legume cu frunze verzi închise la culoare, fasole și cacao.

Cinci schimbări alimentare de zi cu zi pentru o piele mai sănătoasă

Pentru a vă ajuta să puneți în practică sfaturile sale, Lambert vă recomandă aceste mici ajustări de zi cu zi:

  1. Consumați pește gras, nuci sau semințe de câteva ori pe săptămână pentru a crește aportul de omega-3.
  2. Încercați să consumați 30 de alimente vegetale diferite pe săptămână: fructe, legume, cereale, ierburi aromatice și chiar ciocolată neagră.
  3. Hidratați-vă cu apă sau ceaiuri neîndulcite.
  4. Înlocuiți gustările ultraprocesate cu alimente integrale pentru a reduce inflamația.
  5. Alegeți plante colorate, bogate în antioxidanți, precum fructele de pădure, roșiile și legumele cu frunze verzi.

Cele mai noi știri
Publicat acum 15 minute
Primăria Sectorului 3 lansează portalul online pentru impozite și taxe locale. Semnătura electronică, oferită gratuit cetățenilor
Publicat acum 22 minute
Cum să obții o piele strălucitoare prin alimentație
Publicat acum 24 minute
Lumea, în flăcări, ce ar trebui să facă România. Adrian Năstase, față în față cu Bogdan Chirieac, la DC News
Publicat acum 25 minute
Vești bune pentru locuitorii Sectorului 4: Taxa de dezvoltare urbană a fost revocată și cetățenii vor primi sprijin financiar pentru combustibil
Publicat acum 38 minute
Amenzile din Sectorul 4 pot fi plătite online, în câteva minute
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 8 ore si 56 minute
Ilie Bolojan ”a încercat să-l umilească pe Sorin Grindeanu”. Bogdan Chirieac îl avertizează pe premier: Aroganța asta nu merge la București
Publicat acum 7 ore si 35 minute
Prăbușirea sistemelor de pensii începe din România, avertizează un expert britanic. Adrian Negrescu a confirmat: E ca o bombă cu ceas
Publicat acum 12 ore si 21 minute
Apocalipsa pensiilor în Europa, anunțată de un expert britanic: „Va începe în România. Lucrurile vor fi foarte urâte”
Publicat acum 1 ora si 27 minute
Bogdan Chirieac: Omul care l-ar putea înlocui pe Ilie Bolojan, dacă PSD primește OK-ul la Bruxelles
Publicat acum 12 ore si 33 minute
Război în Orientul Mijlociu/ZIUA 26 Israelul extinde zona tampon, SUA cresc producția de rachete
 
