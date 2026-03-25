Cum să obții o piele strălucitoare prin alimentație

Cu venirea verii, temperaturile cresc, transpirația crește, iar pielea poate deveni mai grasă sau mai predispusă la iritații. Înainte să te grăbești să cumperi încă un serum hidratant, Rhiannon Lambert, nutriționistă și autoare a cărții The Unprocessed Plate, recomandă o abordare mult mai simplă pentru un ten de invidiat: alimentația.

„Pielea este cel mai mare organ al corpului și, la fel ca orice alt organ, se bazează pe un aport constant de hidratare și nutrienți pentru a funcționa corect”, a declarat Lambert pentru Cult Beauty.

Citește și: Poți scăpa de petele întunecate de pe ten - Mit sau problemă tratabilă? Mirela Vescan și Thea Haimovitz îți spun cum stă treaba / video

Nutrienți pentru o piele mai sănătoasă

Acizi grași omega-3

„Acizii grași omega-3 sunt încorporați în membranele celulare și au efecte antiinflamatorii care susțin hidratarea și pot îmbunătăți afecțiuni precum uscăciunea sau acneea”, a explicat Lambert. Surse bogate includ somonul, sardinele, macrou, nucile, semințele de chia, semințele de in și ouăle îmbogățite cu omega-3.

Vitamina C

„Vitamina C este un cofactor pentru sinteza colagenului și un antioxidant puternic, care protejează pielea de stresul oxidativ și ajută la repararea acesteia”, a spus ea. Gândiți-vă la citrice, fructe de pădure, ardei, kiwi, broccoli, roșii și legume cu frunze verzi.

Vitamina E

„Vitamina E este un antioxidant liposolubil prezent în cantități mari în nuci, semințe și uleiuri vegetale. Aceasta protejează membranele celulare și acționează împreună cu vitamina C pentru a neutraliza radicalii liberi.” Printre principalele surse alimentare se numără migdalele, alunele, semințele de floarea-soarelui, avocado, uleiul de măsline și germenii de grâu.

Zinc și cupru

Oligoelementele sunt indispensabile.

„Zincul susține dezvoltarea keratinocitelor, iar cuprul contribuie la stabilitatea și elasticitatea colagenului”, a adăugat ea.

Alimentele bogate în zinc includ semințele de dovleac, năutul, lintea, cerealele integrale, iaurtul și fructele de mare. Cuprul se găsește în ciuperci, caju, semințe de susan, legume cu frunze verzi închise la culoare, fasole și cacao.

Cinci schimbări alimentare de zi cu zi pentru o piele mai sănătoasă

Pentru a vă ajuta să puneți în practică sfaturile sale, Lambert vă recomandă aceste mici ajustări de zi cu zi: