Piele sănătoasă și strălucitoare: Educația continuă este esențială în beauty

Într-o industrie aflată în permanentă evoluție, formarea continuă devine un criteriu obligatoriu pentru specialiștii în frumusețe. Cosmeticienii trebuie să se adapteze constant la noi tehnologii, produse și protocoale de tratament, iar Amalia Nicoleta Didiu, invitată la „Mi-Th Influencer”, subliniază că doar investiția constantă în educație poate garanta servicii sigure și profesioniste.

Educația continuă - un pilon obligatoriu pentru profesioniști

Amalia Didiu insistă că un specialist adevărat nu se poate opri niciodată din învățat: „Este ceva ce te poate ajuta ca și specialist să fii mereu la curent cu ceea ce este nou, să îți dezvolți tehnici și să oferi clienților cele mai bune soluții”.

În opinia ei, în lipsa unei pregătiri permanente, apar riscuri majore în practică, de la tehnici aplicate incorect până la utilizarea neadecvată a produselor cosmetice.

Igiena, tehnica și produsele - zone care necesită actualizare constantă

Didiu atrage atenția că evoluția industriei impune reguli tot mai stricte și standarde ridicate: „Oricât de bun ai fi ca specialist, dacă nu există reguli clare și formare continuă, există riscuri pentru client. Produsele folosite, igiena, tehnicile aplicate, toate acestea trebuie să fie standardizate”.

Ea avertizează că lipsa instruirii poate conduce la complicații, mai ales în tratamente faciale sau proceduri cu risc crescut, unde colaborarea cu medici devine necesară.

Un specialist educat înseamnă un client protejat

Un alt aspect esențial subliniat de Amalia este impactul educației asupra siguranței publicului: „Dacă avem reguli clare, toată lumea câștigă. Clientul este protejat, iar profesionistul își face meseria cu responsabilitate și siguranță”.

Ea mai afirmă că un profesionist bine pregătit trebuie să știe și când să refuze un tratament și să trimită clientul la alt specialist.

Un domeniu în transformare

Potrivit Amaliei Didiu, schimbarea industriei beauty din România depinde de adoptarea unor standarde clare, de investiția în educație și de colaborarea între specialiști: „În momentul în care există deschidere către profesionalizare, către educație și către respectarea regulilor, industria în ansamblu va crește”.