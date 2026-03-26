Legea bugetului, dezbătută la Curtea Constituțională a României, după sesizările AUR. UPDATE: Decizia CCR

CRR a respins sesizările AUR în legătură cu proiectele legilor bugetului de stat și bugetului asigurărilor sociale pe 2026, adoptate în ședința comună a parlamentului din 20 martie.

Alianța pentru Unirea Românilor a contestat la CCR legile bugetului pentru acest an, solicitând oprirea intrării în vigoare a unor acte normative profund viciate și sancționarea derapajelor unei guvernări care legiferează împotriva propriilor cetățeni.

Aceste legi au fost adoptate cu încălcarea flagrantă a principiilor statului de drept, printr-o procedură accelerată, care a blocat dezbaterea reală în parlament și a redus rolul legislativului la o simplă formalitate de validare a deciziilor coaliției de guvernare, se arată într-un comunicat al AUR.

Printre motivele de neconstituționalitate invocate se numără comprimarea 'extremă' a procesului legislativ, bugetele fiind adoptate în doar câteva zile, fără o analiză 'serioasă' a impactului asupra economiei și asupra românilor. Potrivit AUR, o lege cu impact direct asupra a milioane de cetățeni nu poate fi adoptată în grabă, fără transparență și fără consultare reală, în condițiile în care această urgență a fost generată chiar de întârzierea guvernului în prezentarea bugetului.

AUR a criticat și modul de fundamentare a bugetului. Bugetul a fost construit, conform partidului, 'pe estimări optimiste și pe premise care nu reflectă situația economică reală'.

Această fundamentare riscă să genereze dezechilibre majore în execuția bugetară și să afecteze direct populația și economia. Un punct central al sesizării îl reprezintă încălcarea drepturilor sociale, în special prin refuzul de a indexa pensiile conform legii, o decizie care afectează milioane de pensionari și încalcă principiile constituționale privind protecția socială și predictibilitatea legislativă, a mai transmis AUR.

Guvernul Bolojan a recurs la derogări 'repetate' de la legislația fiscal-bugetară, 'subminând stabilitatea cadrului legal și creând un precedent periculos în administrarea finanțelor publice', se mai menționează în comunicatul AUR.

AUR a acuzat, totodată, 'ignorarea' avizelor instituțiilor consultative, inclusiv al Consiliului Economic și Social, precum și lipsa unei consultări reale cu partenerii sociali.

Aceste practici golesc de conținut procesul democratic și transformă adoptarea bugetului într-un act unilateral al puterii executive, a adăugat AUR. (Agerpres)