Deblocare de urgență în justiție. Anunțul de ultimă oră al Ministerului
Data actualizării: 16:35 16 Apr 2026 | Data publicării: 16:33 16 Apr 2026

Deblocare de urgență în justiție. Anunțul de ultimă oră al Ministerului
Autor: Roxana Neagu

justitie imagine statutie Justiție. Foto: Unsplash

Ministerul Justiției anunță deblocarea de urgență a procedurilor din sistemul judiciar. Decizia a fost astăzi adoptată în ședință de Guvern.

”Ministerul Justiției anunță deblocarea procedurilor pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul judiciar, prin promovarea unei soluții legislative, adoptate astăzi în ședința de Guvern, care va permite organizarea de concursuri în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Guvernului.

Măsura vine în contextul deficitului major de personal la nivelul instanțelor, parchetelor și al Institutului Național de Expertize Criminalistice, precum și al creșterii semnificative a volumului de activitate din sistemul judiciar.

Reușita de astăzi va asigura funcționarea eficientă a justiției și consolidarea capacității instituționale, pentru a asigura un sistem judiciar eficient, funcțional și adaptat provocărilor actuale” anunță Ministerul Justiției, printr-un comunicat de presă. 

Avocatul Remus Borza preciza, într-un interviu acordat DCNews, că ar trebui să avem aproximativ 8000 de posturi ocupate în sistemul de justiție, fiind posturi vacante atât la judecători, cât și la procurori, ”de aici și presiunea din partea sistemului judiciar de a ocupa și cele 1600 de posturi vacante. Am ajunge, dacă ar fi să le ocupăm, la 20 de miliarde de lei buget pentru sistemul judiciar”.

România are 35 de judecători la suta de mii de locuitori. Media UE e de 20

El mai declara: ”E un grad mare de încărcare pe instanțe, pentru că e o realitate, românul e procesoman, din te miri ce te cheamă în instanță, dar, pe de altă parte, statistica europeană ne spune că România are 35 de judecători la suta de mii de locuitori. Media, la nivel european, este de 20 de judecători la suta de mii de locuitori. Adică avem aproape dublu. Dar sunt țări, precum Austria, care are numai 4 judecători la suta de mii de locuitori, sau cum este Spania, care are o medie de 6 judecători la suta de mii de locuitori”.

justitie
deblocare posturi
guvern
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
”V-a sunat Lia?”. Nicușor Dan, inițial blocat: M-am și întâlnit cu dânsa. La Cotroceni, da
Publicat acum 10 minute
Papa Leon al XIV-lea, mesaj pentru liderii politici: „Lumea, devastată de tirani”
Publicat acum 20 minute
Fost portar al lui Arsenal Londra și al naționalei Austriei a murit tragic într-un accident rutier. Alex Manninger avea 48 ani / Foto
Publicat acum 26 minute
Sport gratuit în București: Sectorul 3 deschide două noi baze sportive pentru comunitate
Publicat acum 45 minute
Ilie Bolojan nu pleacă din Guvern. Ce se întâmplă în scenariul în care PSD își retrage miniștrii, cum a făcut, în 2009, cu Guvernul Boc
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 48 minute
Ce s-a întâmplat la ultima ședință de Guvern înainte de votul PSD. Detalii din culise / video
Publicat acum 11 ore si 17 minute
Horoscop 16 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 29 minute
Péter Magyar face o schimbare care-l va deranja pe Orbán: Pleacă de la „mănăstire“
Publicat acum 7 ore si 18 minute
Șefa CCR explică anularea alegerilor. Simina Tănăsescu: Eu nu am televizor acasă
Publicat acum 10 ore si 18 minute
BANCUL ZILEI: Papagalul vorbitor
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
