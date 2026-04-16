Deblocare de urgență în justiție. Anunțul de ultimă oră al Ministerului

”Ministerul Justiției anunță deblocarea procedurilor pentru ocuparea posturilor vacante din sistemul judiciar, prin promovarea unei soluții legislative, adoptate astăzi în ședința de Guvern, care va permite organizarea de concursuri în cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Guvernului.

Măsura vine în contextul deficitului major de personal la nivelul instanțelor, parchetelor și al Institutului Național de Expertize Criminalistice, precum și al creșterii semnificative a volumului de activitate din sistemul judiciar.

Reușita de astăzi va asigura funcționarea eficientă a justiției și consolidarea capacității instituționale, pentru a asigura un sistem judiciar eficient, funcțional și adaptat provocărilor actuale” anunță Ministerul Justiției, printr-un comunicat de presă.

Avocatul Remus Borza preciza, într-un interviu acordat DCNews, că ar trebui să avem aproximativ 8000 de posturi ocupate în sistemul de justiție, fiind posturi vacante atât la judecători, cât și la procurori, ”de aici și presiunea din partea sistemului judiciar de a ocupa și cele 1600 de posturi vacante. Am ajunge, dacă ar fi să le ocupăm, la 20 de miliarde de lei buget pentru sistemul judiciar”.

El mai declara: ”E un grad mare de încărcare pe instanțe, pentru că e o realitate, românul e procesoman, din te miri ce te cheamă în instanță, dar, pe de altă parte, statistica europeană ne spune că România are 35 de judecători la suta de mii de locuitori. Media, la nivel european, este de 20 de judecători la suta de mii de locuitori. Adică avem aproape dublu. Dar sunt țări, precum Austria, care are numai 4 judecători la suta de mii de locuitori, sau cum este Spania, care are o medie de 6 judecători la suta de mii de locuitori”.