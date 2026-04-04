Nimeni nu scapă! Cine sunt cei doi bărbați aduși din Franța și Italia. Informații de ultimă oră
Data actualizării: 20:38 04 Apr 2026 | Data publicării: 16:23 04 Apr 2026

Nimeni nu scapă! Cine sunt cei doi bărbați aduși din Franța și Italia. Informații de ultimă oră
Autor: Irina Constantin

politia_91612800 Foto: Agerpres

Poliția Română a adus doi bărbați în țară, unul din Italia, celălalt din Franța. Iată ce acuzații li se aduc.

Deși România are cazuri celebre care s-au refugiat prin Europa, în ciuda pedepselor definitive cu închisoarea, acestea se numără pe degetele de la mâini. Cei care cred că dacă fug din țară, și reușesc se scape, vedem, din anunțurile Poliției Române, că acest lucru nu se întâmplă.  

”La data de 3 aprilie 2026, Poliția Română a adus în țară două persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate sau de arestare preventivă.

Polițiștii au adus în țară un bărbat, de 35 de ani, din Galați, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni rutiere. Acesta a fost adus din Italia, având emis pe numele său, de către Judecătoria Târgu Jiu, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an și opt luni.

De asemenea, a fost adus în țară un bărbat, de 24 de ani, din Bihor, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunilor de furt în scop de folosință, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența altor substanțe. Acesta a fost adus din Franța, având emis pe numele său, de către Judecătoria Salonta, un mandat de arestare preventivă.

Persoanele în cauză au fost introduse în unități de detenție, în vederea executării mandatelor” anunță Poliția Română, în urmă cu scurt timp. 

politia romana
urmariti international
acuzatii
Comentarii (1)

Flash   •   04 Aprilie 2026   •   19:33

Nu-i adevarat,nu se numara pe degete. Sunt incredibil de multe,doar ca sunt mediatizate persoanele cunoscute. Cine isi mai aduce aminte de aia care a fugit in suedia dupa ce a fost condamnata si dupa 10 ani a revenit in romania spunand ca s-au prescirs faptele si a scapat fara o zi de puscarie.

Cele mai noi știri
Publicat acum 2 minute
BANCUL ZILEI: Bulă la pescuit
Publicat acum 43 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 38 minute
Primele declarații ale lui Răzvan Lucescu, ajuns de urgență la București
Publicat acum 8 ore si 57 minute
Donald Trump acuză kurzii că au furat din armele trimise trimise protestatarilor iranieni: "Au rămas la ei"
Publicat acum 9 ore si 4 minute
Băsescu vrea raționalizarea carburanților: ”Vă spun ca om care a trăit 12 ani în industria asta”
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 43 minute
Horoscop 6 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 2 minute
BANCUL ZILEI: Bulă la pescuit
 
ce trebuie sa faca statul ca sa nu mai saboteze privatul plan de tara la cheie Ce trebuie să facă statul ca să nu mai saboteze privatul. Plan de țară, la cheie

de Val Vâlcu

realpolitik pierde europa fiindca sta de o parte in razboiul din golf Realpolitik: pierde Europa fiindcă stă de-o parte în războiul din Golf?

de Val Vâlcu

solutia simpla la criza zapezii de neimaginat in romania Soluția simplă la ”criza zăpezii”, de neimaginat în România

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
