Nimeni nu scapă! Cine sunt cei doi bărbați aduși din Franța și Italia. Informații de ultimă oră

Deși România are cazuri celebre care s-au refugiat prin Europa, în ciuda pedepselor definitive cu închisoarea, acestea se numără pe degetele de la mâini. Cei care cred că dacă fug din țară, și reușesc se scape, vedem, din anunțurile Poliției Române, că acest lucru nu se întâmplă.

”La data de 3 aprilie 2026, Poliția Română a adus în țară două persoane, pe numele cărora au fost emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate sau de arestare preventivă.

Polițiștii au adus în țară un bărbat, de 35 de ani, din Galați, urmărit internațional pentru săvârșirea de infracțiuni rutiere. Acesta a fost adus din Italia, având emis pe numele său, de către Judecătoria Târgu Jiu, un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de un an și opt luni.

De asemenea, a fost adus în țară un bărbat, de 24 de ani, din Bihor, urmărit internațional pentru săvârșirea infracțiunilor de furt în scop de folosință, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și conducerea unui vehicul sub influența altor substanțe. Acesta a fost adus din Franța, având emis pe numele său, de către Judecătoria Salonta, un mandat de arestare preventivă.

Persoanele în cauză au fost introduse în unități de detenție, în vederea executării mandatelor” anunță Poliția Română, în urmă cu scurt timp.