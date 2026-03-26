Remarca lui Chirieac după ce ÎCCJ i-a suspendat Comitetul lui Ilie Bolojan pe Legile Justiției

Înalta Curte de Casație și Justiție - Secția Contencios administrativ și fiscal a decis suspendarea Deciziei nr. 574/2025 privind constituirea Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției, înființat la inițiativa prim-ministrului Ilie Bolojan, în contextul elaborării și promovării modificărilor privind legile justiției.

Decizia de înființare a acestui Comitet (grup de lucru) a fost atacată în contencios administrativ de Coaliția pentru Apărarea Statului de Drept. Ea vine ca urmare a constatării unui posibil exces de putere în modul de constituire și funcționare al acestui comitet, ridicând semne serioase de întrebare cu privire la respectarea principiilor legalității și separației puterilor în stat. Analistul Bogdan Chirieac a comentat subiectul într-o intervenție la B1 TV.

Justiția din România rămâne ineficientă și costisitoare

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat la B1 TV că justiția din România rămâne ineficientă și costisitoare, iar Comitetul pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției „ar fi fost o idee bună, cu niște capete luminate care să discute și să găsească soluții pentru problemele reale ale sistemului”. Analistul politic a subliniat că un proces banal poate dura ani de zile, ceea ce reflectă blocajele majore și lipsa de eficiență a justiției românești.

El a atras atenția și asupra discrepanțelor structurale. România are 35 de judecători la 100.000 de locuitori, comparativ cu media UE de 20, iar unele state au doar 4–6 judecători la aceeași populație. Această supraaglomerare a dosarelor, combinată cu plata ridicată a magistraților raportată la puterea de cumpărare, nu se traduce în viteza și eficiența actului de justiție. Bogdan Chirieac a concluzionat că societatea resimte „putreziciunea statului” și a sistemului judiciar, care continuă să afecteze profund încrederea cetățenilor, pe bani mulți, fără eficiență reală.

„Justiția este foarte costisitoare și nefuncțională. Comitetul ăsta mi se părea o idee bună, că sunt niște capete luminate care discută, care pot găsi o soluție, care pot decela problemele reale din justiție și să le găsească leac. Atât justiția penală, cât și cea comercială, sunt nefuncționale. Un proces oarecare durează ani de zile.

Nu poți să faci asta, mai ales de când am aflat că în România sunt 35 de judecători la suta de mii de locuitori, iar media europeană este de 20 de judecători - sunt state cu 4 sau 6 la suta de mii - nu se justifică sub nicio formă aglomerație și numărul uriaș de dosare din instanță. Lucrurile astea ar trebui să ne dea de gândit, pentru că nu se justifică.

Dând deoparte faptul că magistrații sunt cei mai bine plătiți din Uniunea Europeană raportat la puterea de cumpărare, foarte bine, să fie plătiți, dar hai să vedem și un pic de eficiență, fiindcă toată societatea stă pe loc din cauza ineficienței acestei puteri a statului“, a precizat, la B1TV, analistul politic Bogdan Chirieac.

