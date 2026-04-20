ICCJ: Dreptul de a reporta TVA nu se prescrie. Biriș: Clarificare bine-venită pentru mediul de afaceri

Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, compus din 25 judecători ai instanței supreme, a stabilit luni, 20 aprilie, că în interpretarea și aplicarea art. 1473 din Codul fiscal Dreptul persoanei impozabile de a reporta soldul sumei negative a TVA în decontul de TVA aferent perioadelor fiscale ulterioare nu este prescriptibil.

Avocatul Gabriel Biriș a declarat pentru DCNesws.ro că pentru mediul de afaceri această decizie este una clarificativă, bine-venită.

”În momentul în care o firmă avea de recuperat TVA și aștepta să se compenseze, i se refuza acest drept pentru că trecuseră mai mult de cinci ani. Nu se putea cere la rambursare TVA mai vechi de cinci ani. Ori, decontul TVA se depune lunar, iar legea spune că orice declarație rectificativă întrerupe termenul de prescriere. ANAF începuse deja să schimbe practica, în acest sens, dar decizia de la Înalta Curte este binevenită și clarificativă”.

Soluția stabilește, astfel, că orice agent economic sau persoană fizică, care are calitatea de contribuabil și are de reportat sume de TVA pe care le-a plătit și pe care nu le poate compensa cu TVA datorat, poate să facă acest lucru ulterior, până la încetarea activității, fără a i se putea opune prescripția.

Decizia aplică principiile constituționale ale fiscalității și ține seama de natura continuă, ciclică lunară a raportului balanței de TVA și asigură astfel egalitatea de tratament între contribuabil și organul fiscal, dând o expresie concretă drepturilor contribuabilului.

Decizia este definitivă și obligatorie, conform art. 517 alin. (4) din Codul de procedură civilă, considerentele urmând să fie publicate în Monitorul Oficial, Partea I.