Primăria Câmpina, plăți nejustificate de peste 100.000 lei în cadrul unor contracte
Data publicării: 17:44 30 Mar 2026

Primăria Câmpina, plăți nejustificate de peste 100.000 lei în cadrul unor contracte
Autor: Tiberiu Vasile

Portofel cu bani Portofel cu bani. Sursa foto: https://www.freepik.com/, @johan111

Auditul Camerei de Conturi Prahova a descoperit plăți nejustificate de peste 100.000 de lei efectuate de Primăria Câmpina în cadrul unor contracte.

Primăria Câmpina a efectuat plăţi nejustificate care totalizează peste 100.000 de lei în cadrul derulării unor contracte de lucrări care vizează reabilitarea energetică a unor blocuri, asfaltarea unei străzi, respectiv construirea de locuinţe sociale.

Potrivit unui raport al Camerei de Conturi Prahova, o misiune de audit de conformitate a fost efectuată la Primăria Câmpina începând cu data de 12 ianuarie.

Plăţi nejustificate către constructor 

În raport se arată că, în cadrul derulării a două contracte încheiate cu un constructor pentru realizarea obiectivelor de investiţii "Renovarea energetică pentru blocuri de locuinţe din municipiul Câmpina" - Lotul 2 (Bloc P1) şi Lotul 3 (Bloc P3), finanţate prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), au fost efectuate plăţi nejustificate către constructor în sumă totală de 36.805,27 lei, ca urmare a aplicării nejustificate a ajustării de preţ asupra unui articol de deviz introdus pe parcursul execuţiei lucrărilor prin notă de comandă suplimentară, pentru care au fost calculate accesorii în sumă de 1.472,20 lei.

În timpul misiunii de audit constructorul a întocmit factura storno în suma de 36.805,27 lei, menţionează documentul.

Auditorii spun că abaterea a fost determinată de disfuncţii ale mecanismelor de controlul intern, constând în interpretarea şi aplicarea eronată a normelor în vigoare şi a clauzelor contractuale privind ajustarea preţului.

Reabilitare a unei străzi și alte plăți nejustificate

Plăţi nejustificate au fost identificate şi în legătură cu lucrările de reabilitare a unei străzi.

"În cadrul derulării contractului nr. 52408 din data de 06.12.2023, încheiat cu un constructor pentru realizarea obiectivului de investiţii 'Reabilitare strada Voila - LOT 2, Municipiul Câmpina', finanţat prin Programul Naţional de Investiţii 'Anghel Saligny', au fost efectuate plăţi nejustificate către constructor în sumă totală de 43.755,12 lei, de la capitolul bugetar 84.02. "Transporturi", art. 71.01 "Active fixe" ca urmare a decontării contravalorii unor cantităţi de mixtură asfaltică BA16 neexecutate, pentru care au fost calculate accesorii în sumă de 1.312,65 lei. În timpul auditului constructorul a întocmit factura storno pentru suma de 43.755,12 lei", precizează Camera de Conturi Prahova.

De asemenea, în cadrul derulării contractului privind "Construirea de locuinţe sociale pentru persoanele care trăiesc în locuinţe ameninţate de alunecări de teren sau adăposturi improvizate", finanţat din FEDR şi bugetul local, s-a constatat plata nejustificată a sumei de 36.776,53 lei, ca urmare a aplicării eronate a indicelui de cost în construcţii la ajustarea unei situaţii de lucrări, pentru care au fost calculate accesorii în cuantum de 6.619,77 lei. În timpul auditului constructorul a întocmit factura storno pentru suma de 36.776,53 lei, se arată în raportul citat.

"Sistemul de control intern managerial al U.A.T.M. Câmpina nu a fost proiectat şi implementat în mod adecvat, astfel încât să asigure prevenirea erorilor şi abaterilor de la legalitate, în cadrul misiunii de audit de conformitate fiind identificate deficienţe privind modul de urmărire a derulării unor contracte de lucrări, acceptarea la plată a unor sume nedatorate, precum şi încălcări ale dispoziţiilor legale referitoare la angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor bugetare", spun auditorii.

Reprezentanţii conducerii Primăriei Câmpina au fost contactaţi pentru a le fi solicitat un punct de vedere, care însă nu a fost obţinut, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Drum județean prăbușit la Câmpina din cauza alunecărilor de teren / Update
 

