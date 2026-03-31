€ 5.0988
|
$ 4.4463
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0988
|
$ 4.4463
 
DCNews Stiri FOTO: Șeful ARR își ținea banii cash în cutii de pantofi, acasă. 350.000 de euro! Sorin Grindeanu, prima reacție
Data actualizării: 19:04 31 Mar 2026 | Data publicării: 16:58 31 Mar 2026

FOTO: Șeful ARR își ținea banii cash în cutii de pantofi, acasă. 350.000 de euro! Sorin Grindeanu, prima reacție
Autor: Roxana Neagu

intrare in sediul dna DNA. Sursa foto: Agerpres

Procurorii DNA au găsit 350.000 de euro cash acasă la directorul ARR, Cristian Anton.

Procurorii DNA au făcut astăzi percheziții la Autoritatea Rutieră Română. La directorul companei, Cristian Anton, au găsit sute de mii de euro, cash, în cutii de pantofi. El este acuzat de trafic de influență, cumpărare de influență, dare de mită și grup infracțional organizat. 

Imagini noi cu Cristian Anton la DNA: 

Directorul ARR, la DNA/ foto Inquam Photos, Octav Ganea

Directorul ARR, la DNA/ foto Inquam Photos, Octav Ganea

Unele sume erau în lei, conform Mediafax - 77.000 de lei, restul, până la 350.000 de euro, fiind în euro. 

foto Digi24: 

Banii găsiți la șeful ARR/ foto Digi24

Banii găsiți la șeful ARR/ foto Digi24

Banii găsiți la șeful ARR/ foto Digi24

Cristian Anton este fostul șef de cabinet al lui Sorin Grindeanu. Aflat la Brașov, liderul PSD a declarat: ”Cine nu  respectă legea să plătească, nu știu amănunte. Pentru el, personal, îmi doresc să fie nevinovat”. 

Ce au anunțat procurorii DNA

”Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2025 - prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv de constituire a unui grup infracțional organizat. În cursul zilei de 31 martie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 23 de locații situate pe raza municipiului București, respectiv a județelor Bacău, Dolj, Timiș și Vâlcea, dintre care una este sediul unei instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale. Activitățile se desfășoară cu sprijinul DNA Structura centrală, a Serviciilor Teritoriale Bacău, Craiova, Pitești și Timișoara, precum și a Jandarmeriei Române. Raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare” a anunțat DNA, astăzi. 

Declarația de avere a directorului general ARR, din 2023, arată că acesta are o casă de locuit în Timiș și datorii la BRD de 35.000 de euro până în 2031. A încasat salarii atât de la ARR, cât și de la Ministerul Transporturilor. În 2023, primea salarii și de la SN Aeroportul Traian Vuia Timișoara, dar și de la Danube Bridge Vidin Calafat AD, conform Mediafax. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

arr
perchezitii
dna
bani
cutii
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email

Adaugă comentariu

0 caractere :: Număr maxim de caractere 1000

* Comentariile care contin limbaj vulgar vor fi suspendate

 
 
x close