Perchezitii în 23 de locații din București și 4 județe

UPDATE: Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Cluj efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2025 - prezent, a unor infracțiuni de corupție și asimilate celor de corupție, respectiv de constituire a unui grup infracțional organizat.

În cursul zilei de 31 martie 2026, în baza autorizațiilor emise de instanța competentă, sunt efectuate percheziții domiciliare în 23 de locații situate pe raza municipiului București, respectiv a județelor Bacău, Dolj, Timiș și Vâlcea, dintre care una este sediul unei instituții publice, iar restul sunt domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăți comerciale.

Activitățile se desfășoară cu sprijinul DNA Structura centrală, a Serviciilor Teritoriale Bacău, Craiova, Pitești și Timișoara, precum și a Jandarmeriei Române.

DNA a mai transmis că „raportat la actele procedurale efectuate în prezenta cauză, precizăm că, atunci când împrejurările vor permite, vom fi în măsură să oferim detalii suplimentare”.

Știrea inițială:

Procurorii DNA efectuează marţi percheziţii la Autoritatea Rutieră Română (ARR) într-un dosar de corupţie, au declarat surse judiciare. Conform surselor citate, ancheta vizează 12 persoane, printre care s-ar număra și șeful ARR, Cristian Anton.

Dosarul se referă la săvârșirea unor fapte de corupție - dare și luare de mită, trafic de influență, constituire de grup infracțional organizat, divulgare de informații confidențiale.

Persoanele suspectate ar fi luat mită între 600 și 1.500 de euro pentru subiectele la examenul pentru atestatele necesare șoferilor profesioniști care se ocupă cu transportul de marfă.