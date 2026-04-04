Cetățean turc prins în Mehedinți cu 30 kg de cocaină. A fost reținut de poliție
Data publicării: 17:10 04 Apr 2026

Cetățean turc prins în Mehedinți cu 30 kg de cocaină. A fost reținut de poliție
Autor: Tiberiu Vasile

Rol ilustrativ droguri Rol ilustrativ droguri. Foto: Unsplash

Un cetățean turc a fost prins în flagrant în Mehedinți, în timp ce transporta aproximativ 30 de kilograme de cocaină ascunse într-un TIR, fiind ulterior reținut într-un dosar de trafic internațional de droguri.

Un cetăţean turc a fost reţinut după ce a fost prins în Mehedinţi cu aproximativ 30 de kilograme de cocaină depozitate într-un TIR.

Potrivit unui comunicat al IGPR, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Mehedinţi, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Biroul Teritorial Mehedinţi, au documentat activitatea infracţională a unui bărbat, cetăţean turc, de 45 de ani, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de trafic internaţional şi intern de droguri de mare risc.

Din probele administrate în cauză a rezultat faptul că, la data de 3 aprilie, bărbatul, conducător auto al unui ansamblu rutier de transport marfă, a fost prins în flagrant delict, în timp ce ar fi transportat aproximativ 30 de kilograme de cocaină - drog de mare risc.

Substanţa interzisă, împărţită în 33 de pungi

Substanţa interzisă, împărţită în 33 de pungi, a fost descoperită în interiorul capului tractor, depozitată în două genţi.

Sâmbătă, procurorii au dispus reţinerea bărbatului. Ulterior, va fi sesizat judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Mehedinţi cu propunere de arestare preventivă a acestuia pentru 30 de zile.

Acţiunea a fost realizată în cooperare cu autorităţi judiciare din Uniunea Europeană.

De asemenea, acţiunea a fost realizată cu sprijinul poliţiştilor Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate Craiova şi Timişoara, al poliţiştilor din cadrul Poliţiei municipiului Orşova, precum şi cel al jandarmilor din Mehedinţi, conform Agerpres. 

