DCNews Stiri Emil Gânj ar fi fost văzut în Mureș. Zeci de forțe mobilizate după un apel la 112
Data actualizării: 16:48 16 Apr 2026 | Data publicării: 16:45 16 Apr 2026

Emil Gânj ar fi fost văzut în Mureș. Zeci de forțe mobilizate după un apel la 112
Autor: Tiberiu Vasile

emil-ganj-tanarul-care-si-a-incendiat-fosta-iubita-trimis-in-judecata-5352449 Emil Gânj, bărbatul acuzat că și-a omorât și incendiat iubita. Foto: Poliția Română

Un apel la 112 care semnala posibila prezență a lui Emil Gânj în Mureș a declanșat o intervenție amplă a forțelor de ordine, suspectul fiind căutat de peste nouă luni pentru o crimă deosebit de gravă.

Emil Gânj, individul acuzat că și-a omorât și incendiat iubita, ar fi fost văzut în Mureș, potrivit declarațiilor unui localnic. Zeci de forțe au fost mobilizate după un apel la 112, iar autoritățile au declanșat rapid o acțiune de verificare în teren. Un locuitor din zonă a alertat serviciile de urgență, susținând că a observat un bărbat care seamănă cu suspectul urmărit de luni de zile.

Semnalarea a dus la mobilizarea unui număr mare de echipaje de poliție și jandarmerie, care au început căutările în localitatea Sânereuș, aflată la circa 30 de kilometri de Târgu Mureș. Zona a fost verificată atent, iar echipele au acționat coordonat pentru a confirma sau infirma informația primită.

Căutări intense după ce Emil Gânj ar fi fost văzut 

Potrivit datelor din anchetă, totul a pornit de la un apel la 112. Persoana care a sunat a spus că a observat un individ despre care crede că ar putea fi chiar Emil Gânj. De aici, operațiunea a fost pusă imediat în mișcare.

Acest tip de alertă nu este o premieră. De-a lungul celor 9 luni de când e căutat au existat mai multe sesizări similare, însă niciuna nu a dus până acum la prinderea lui, potrivit România TV.

Acuzațiile grave care stau la baza urmăririi

Cazul lui Emil Gânj a atras atenția încă din vara anului trecut. Procurorii au decis trimiterea lui în judecată, în lipsă, în octombrie, fiind deja în arest preventiv. Lista acuzațiilor este una extrem de serioasă: omor calificat cu premeditare și în stare de recidivă, dar și distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și nerespectarea unui ordin de protecție.

Anchetatorii susțin că, pe 8 iulie, bărbatul ar fi încălcat ordinul emis pentru protejarea victimei. Ar fi mers înarmat cu un topor la locuința acesteia, unde ar fi forțat intrarea, distrugând ușa și geamurile. Odată ajuns în interior, ar fi lovit victima de mai multe ori în zona capului, provocându-i decesul. După crimă, ar fi turnat o substanță inflamabilă peste corp și i-ar fi dat foc. Flăcările s-au extins rapid și au pus în pericol și alte lucruri din gospodărie, dar și imobilul învecinat.

De peste nouă luni este de negăsit

Polițiștii îl caută încă din iulie 2025, iar fiecare posibilă apariție este tratată cu maximă seriozitate. Chiar dacă au existat mai multe apeluri de-a lungul timpului, niciunul nu a dus la localizarea lui.

Există indicii că suspectul ar fi încercat să se pregătească pentru o perioadă lungă de ascundere. Ar fi amenajat locuri unde să se retragă, ar fi făcut stocuri de alimente și ar fi folosit telefoane de unică folosință pentru a nu putea fi urmărit. De asemenea, anchetatorii iau în calcul scenarii în care acesta s-ar ascunde în pivnițe abandonate sau chiar în vechi galerii subterane rămase din Al Doilea Război Mondial.

Căutare extinsă la nivel internațional

În toamna anului trecut, numele lui a fost inclus pe lista celor mai căutați infractori din Europa, publicată de Europol. Pe platforma instituției au apărut fotografii și detalii utile pentru identificare, alături de avertismentul că este considerat extrem de periculos.

Ulterior, la începutul acestui an, presa din Ungaria a relatat că autoritățile române ar fi cerut sprijinul FBI pentru a-l găsi.

În acest moment, echipele din teren continuă să verifice informațiile apărute după apelul la 112. Fiecare pistă este analizată, chiar dacă până acum suspectul a reușit să evite capturarea. Autoritățile rămân în alertă, în speranța că una dintre aceste semnalări va duce, în final, la prinderea lui.

CITEȘTE ȘI: Noi informații revoltătoare în cazul crimei din Mureș. Ce s-ar fi întâmplat când tatăl fetei ucise a sunat la 112
 

emil gânj
crima
mures
politie
Cele mai noi știri
Publicat acum 1 minut
”V-a sunat Lia?”. Nicușor Dan, inițial blocat: M-am și întâlnit cu dânsa. La Cotroceni, da
Publicat acum 10 minute
Papa Leon al XIV-lea, mesaj pentru liderii politici: „Lumea, devastată de tirani”
Publicat acum 20 minute
Fost portar al lui Arsenal Londra și al naționalei Austriei a murit tragic într-un accident rutier. Alex Manninger avea 48 ani / Foto
Publicat acum 26 minute
Sport gratuit în București: Sectorul 3 deschide două noi baze sportive pentru comunitate
Publicat acum 45 minute
Ilie Bolojan nu pleacă din Guvern. Ce se întâmplă în scenariul în care PSD își retrage miniștrii, cum a făcut, în 2009, cu Guvernul Boc
 
Cele mai citite știri
Publicat acum 4 ore si 48 minute
Ce s-a întâmplat la ultima ședință de Guvern înainte de votul PSD. Detalii din culise / video
Publicat acum 11 ore si 17 minute
Horoscop 16 aprilie 2026. Astrolog Daniela Simulescu, previziunile pentru toate zodiile
Publicat acum 8 ore si 29 minute
Péter Magyar face o schimbare care-l va deranja pe Orbán: Pleacă de la „mănăstire“
Publicat acum 7 ore si 18 minute
Șefa CCR explică anularea alegerilor. Simina Tănăsescu: Eu nu am televizor acasă
Publicat acum 10 ore si 18 minute
BANCUL ZILEI: Papagalul vorbitor
 
accident snagov o masina ca a lui mihai costa si peste 100 000 euro o investitie de 800 de lei i ar fi putut salva viata Accident Snagov. O mașină ca a lui Mihai costă și peste 100.000 euro. O investiție de 800 de lei i-ar fi putut salva viața

de Anca Murgoci

adevarul incomod si dur despre cazul mihai tanarul de 20 de ani care s a izbit de un copac in padurea snagov in prima zi de paste Adevărul incomod și dur despre cazul Mihai, tânărul de 20 de ani care s-a izbit de un copac în Pădurea Snagov, în prima zi de Paște

de Anca Murgoci

orban vs magyar alegerile din ungaria impact direct la bucuresti Orban vs Magyar. Alegerile din Ungaria, impact direct la Bucureşti

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
