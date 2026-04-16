Emil Gânj ar fi fost văzut în Mureș. Zeci de forțe mobilizate după un apel la 112

Emil Gânj, individul acuzat că și-a omorât și incendiat iubita, ar fi fost văzut în Mureș, potrivit declarațiilor unui localnic. Zeci de forțe au fost mobilizate după un apel la 112, iar autoritățile au declanșat rapid o acțiune de verificare în teren. Un locuitor din zonă a alertat serviciile de urgență, susținând că a observat un bărbat care seamănă cu suspectul urmărit de luni de zile.

Semnalarea a dus la mobilizarea unui număr mare de echipaje de poliție și jandarmerie, care au început căutările în localitatea Sânereuș, aflată la circa 30 de kilometri de Târgu Mureș. Zona a fost verificată atent, iar echipele au acționat coordonat pentru a confirma sau infirma informația primită.

Căutări intense după ce Emil Gânj ar fi fost văzut

Potrivit datelor din anchetă, totul a pornit de la un apel la 112. Persoana care a sunat a spus că a observat un individ despre care crede că ar putea fi chiar Emil Gânj. De aici, operațiunea a fost pusă imediat în mișcare.

Acest tip de alertă nu este o premieră. De-a lungul celor 9 luni de când e căutat au existat mai multe sesizări similare, însă niciuna nu a dus până acum la prinderea lui, potrivit România TV.

Acuzațiile grave care stau la baza urmăririi

Cazul lui Emil Gânj a atras atenția încă din vara anului trecut. Procurorii au decis trimiterea lui în judecată, în lipsă, în octombrie, fiind deja în arest preventiv. Lista acuzațiilor este una extrem de serioasă: omor calificat cu premeditare și în stare de recidivă, dar și distrugere, profanare de cadavre, violare de domiciliu și nerespectarea unui ordin de protecție.

Anchetatorii susțin că, pe 8 iulie, bărbatul ar fi încălcat ordinul emis pentru protejarea victimei. Ar fi mers înarmat cu un topor la locuința acesteia, unde ar fi forțat intrarea, distrugând ușa și geamurile. Odată ajuns în interior, ar fi lovit victima de mai multe ori în zona capului, provocându-i decesul. După crimă, ar fi turnat o substanță inflamabilă peste corp și i-ar fi dat foc. Flăcările s-au extins rapid și au pus în pericol și alte lucruri din gospodărie, dar și imobilul învecinat.

De peste nouă luni este de negăsit

Polițiștii îl caută încă din iulie 2025, iar fiecare posibilă apariție este tratată cu maximă seriozitate. Chiar dacă au existat mai multe apeluri de-a lungul timpului, niciunul nu a dus la localizarea lui.

Există indicii că suspectul ar fi încercat să se pregătească pentru o perioadă lungă de ascundere. Ar fi amenajat locuri unde să se retragă, ar fi făcut stocuri de alimente și ar fi folosit telefoane de unică folosință pentru a nu putea fi urmărit. De asemenea, anchetatorii iau în calcul scenarii în care acesta s-ar ascunde în pivnițe abandonate sau chiar în vechi galerii subterane rămase din Al Doilea Război Mondial.

Căutare extinsă la nivel internațional

În toamna anului trecut, numele lui a fost inclus pe lista celor mai căutați infractori din Europa, publicată de Europol. Pe platforma instituției au apărut fotografii și detalii utile pentru identificare, alături de avertismentul că este considerat extrem de periculos.

Ulterior, la începutul acestui an, presa din Ungaria a relatat că autoritățile române ar fi cerut sprijinul FBI pentru a-l găsi.

În acest moment, echipele din teren continuă să verifice informațiile apărute după apelul la 112. Fiecare pistă este analizată, chiar dacă până acum suspectul a reușit să evite capturarea. Autoritățile rămân în alertă, în speranța că una dintre aceste semnalări va duce, în final, la prinderea lui.

