Urmărește dezbaterea live

 
Data publicării: 12:52 23 Sep 2025

Noi informații revoltătoare în cazul crimei din Mureș. Ce s-ar fi întâmplat când tatăl fetei ucise a sunat la 112

Autor: Iulia Horovei
masina-de-politie-3_84850200 Sursa foto: https://www.freepik.com/,
 

O discuție între tatăl tinerei ucise de Emil Gânj și un operator 112 dezvăluie detalii revoltătoare despre caz.

O înregistrare șocantă între tatăl Andei, femeia ucisă, și un operator al serviciului de urgență 112 a fost dezvăluită de Recorder. În discuție, tatăl susține că fiica sa ar fi fost constrânsă de polițiștii din Sărmașu de Câmpie să declare că nu fusese răpită, deși ea susținea contrariul.

„Dacă nu se confirmă, amenda e 4.000 de lei”

„Bună ziua, sunt tatăl Andei Maria, care a fost dispărută. Am înțeles că fiica mea e luată la postul de poliție Sărmașu de Campie și este hărțuită de colegii dumneavoastră, adică de oamenii legii să spună obligatoriu că nu a fost răpită. Nu aduc o acuzație, dar asta am primit de la fiică-mea. L-a sunat pe concubinul ei și i-a spus că este împinsă-ncolo, trasă-ncoace, să recunoască că nu a fost răpită”, i-a spus bărbatul operatorului de la 112.

Răspunsul operatorului la afirmațiile bărbatului a fost să „îi reclame pe colegi în instanță, dacă au făcut așa ceva sau considerați că au făcut așa ceva”. 

„Fiica dumneavoastră poate să se adreseze instanței de judecată și să-i reclame pe colegii mei. Dumneavoastră nu știți exact ce e acolo, n-aveți cum să știți”, a continuat operatorul.

La insistențele bărbatului, operatorul a spus că îi va înregistra acuzațiile, menționând însă că, dacă acestea nu se vor confirma, poate fi aplicată o amendă de până la 4.000 de lei: „Eu o să sesizez ceea ce reclamați dumneavoastră. Dacă nu se confirmă, amenda e 4.000 de lei, da? Și, pe urmă, vă adresați instanței - sau ea se va adresa instanței de judecată”.

La finalul discuției, bărbatul a subliniat că își asumă eventualele consecințe, împreună cu fiica sa: „Exact, eu și fiica mea împreună ne asumăm, a fost răpită și nu e minciună”.

Discuția a avut loc în luna februarie, cu câteva luni înainte ca tânăra să fie ucisă. Patru polițiști din Mureș sunt cercetați disciplinar în legătură cu acest caz.

Emil Gânj este în continuare căutat de autorități după ce și-a ucis fosta iubită și i-a incendiat locuința la începutul lunii iulie. Pe numele său a fost emis un mandat de arestare preventivă.

