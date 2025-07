Tânără găsită moartă după ce un bărbat i-a incendiat apartamentul. Suspectul este căutat de autorități

În această dimineață, în jurul orei 08:45, polițiștii și pompierii au fost alertați printr-un apel la 112, făcut de o femeie în vârstă de 46 de ani, care a reclamat că locuința sa din localitatea Miheșu de Câmpie a fost incendiată. Potrivit apelantei, fiica sa se afla posibil înăuntrul casei.

Echipele de intervenție au ajuns de urgență la fața locului, iar temerile mamei s-au adeverit: în interiorul casei cuprinse de flăcări a fost descoperit trupul carbonizat al unei persoane, cel mai probabil al tinerei reclamate dispărute.

Cadavrul va fi transportat la Institutul de Medicină Legală din Târgu Mureș pentru a fi efectuată expertiza medico-legală care va confirma identitatea victimei și va stabili cu exactitate cauza decesului.



Principalul suspect, Gânj Emil, căutat de poliție

În urma cercetărilor preliminare, a fost identificată o persoană bănuită de comiterea faptei: Gânj Emil, un bărbat în vârstă de 37 de ani, originar din județul Mureș. Potrivit autorităților, acesta este suspectat că a provocat în mod intenționat incendiul, care a dus la moartea victimei.

Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, cu sprijinul Direcției de Investigații Criminale și al Institutului Național de Criminalistică din cadrul IGPR, a demarat o anchetă complexă pentru prinderea agresorului. De asemenea, este folosit un câine de urmă pentru a depista urmele acestuia în zona comiterii faptei.

Persoanele care îl observă pe bărbat sunt rugate să nu intervină și să sune de urgență la 112.



Descrierea suspectului

Gânj Emil are aproximativ 1,75 metri înălțime, cântărește între 65 și 70 de kilograme, are o constituție atletică, este tuns foarte scurt, poartă barbă tip cioc de lungime medie, este șaten și are tenul măsliniu.

În momentul faptei, era îmbrăcat în pantaloni lungi de culoare închisă, purta cizme de gumă și avea asupra sa un rucsac negru cu inscripția Adidas.

Autoritățile au făcut publică fotografia suspectului și solicită sprijinul populației pentru identificarea și localizarea acestuia.



Ancheta continuă

„Este o anchetă complexă în care sunt angrenate structuri specializate din toată țara”, a precizat chestorul Mihalache Constantin, inspectorul-șef al IPJ Mureș. „Transmitem sincere condoleanțe familiei îndurerate, alături de care suntem, în aceste momente dificile.”

Cercetările se desfășoară sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureș.

Anchetatorii verifică imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă și administrează probele ridicate de specialiștii criminaliști. În paralel, se analizează istoricul sesizărilor făcute anterior de victimă către Poliție sau alte instituții.

Reprezentanții IPJ Mureș au anunțat că, pe măsură ce ancheta va permite, vor furniza detalii suplimentare cu privire la acest tragic eveniment.

Cei care dețin informații relevante despre suspect sunt rugați să contacteze de urgență autoritățile. Sprijinul publicului este esențial pentru rezolvarea acestui caz de o gravitate extremă.

