Sarmale moldovenești - rețeta tradițională de la Bărbosu

Iată celebra rețetă de sarmale a lui Bărbosu cu gustul autentic care te întoarce în copilărie. Secretul: carne bine condimentată, foi corect pregătite și un ritm de gătire care respectă tradiția.
Bărbosu mizează pe simplitate și pe regulile vechi din bucătăria românească, în special de Crăciun. Rețeta sa de sarmale combină foile de varză acră cu cele de viță de vie și pune accent pe echilibrul dintre ingrediente, nu pe trucuri spectaculoase. Rezultatul este unul familiar, dar executat corect: sarmale gustoase, bine legate și gătite fără grabă.
1. Pregătirea foilor
Desfă varza murată foaie cu foaie.
Dacă este prea sărată, clătește rapid foile în apă rece.
Taie nervura groasă.
Frunzele de viță se clătesc bine de sare și se lasă la scurs.
2. Umplutura
Într-un vas mare pune: ceafa de porc tocată, kaizerul tocat, morcovii rași, orezul spălat în mai multe ape, pătrunjelul și mărarul tocate, cele 2 ouă, bulionul, sarea și piperul, puțin ulei
Amestecă bine cu mâna până compoziția devine legată și uniformă. Umplutura trebuie să fie suculentă, nu uscată.
3. Rularea sarmalelor
Pune câte o lingură de umplutură pe fiecare foaie.
Rulează strâns, cu capetele bine băgate.
În frunze de viță se fac sarmale mai mici, în varză – puțin mai mari.
4. Pregătirea oalei
Pe fundul oalei pune: un strat de varză dulce tocată mare, câteva tulpini uscate de cimbru și mărar. Așază sarmalele în straturi, alternând: varză murată, foi de viță
Printre straturi: roșii întregi din conservă, rupte cu mâna, bucăți din scărița de costiță
5. Fierberea
Toarnă bulionul din conservă peste sarmale.
Completează cu apă caldă până sunt acoperite.
Presară deasupra puțin cimbru uscat.
Acoperă cu capac sau cu o farfurie întoarsă.
Fierbere: 30–40 min la foc mediu, apoi minimum 2,5 ore la foc mic
Sarmalele trebuie să bolborosească încet, nu să clocotească.
de Val Vâlcu