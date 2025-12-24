Sarmale moldovenești - rețeta tradițională de la Bărbosu

Bărbosu mizează pe simplitate și pe regulile vechi din bucătăria românească, în special de Crăciun. Rețeta sa de sarmale combină foile de varză acră cu cele de viță de vie și pune accent pe echilibrul dintre ingrediente, nu pe trucuri spectaculoase. Rezultatul este unul familiar, dar executat corect: sarmale gustoase, bine legate și gătite fără grabă.

Ingrediente - sarmale moldovenești

Ceafă de porc (900 de grame)

Kaizer (300 de grame)

O scăriță de costiță

O varză murată

Niște frunze de viță-de-vie la sare

4 morcovi de mărime medie rași

Un pahar de orez, nu cu vârf

2 - 3 linguri de bulion

O legătură mare de pătrunjel, tocat mărunt

O legătură mare de mărar, tocat mărunt

2 ouă

O conservă de roșii întregi în bulion

Niște varză dulce tocată mare

Câteva tulpini uscate de cimbru

Câteva tulpini uscate de mărar

Oleacă de cimbru uscat

Ulei de măsline sau de floarea soarelui

2 lingurițe de sare ( 20 de grame)

Piper

Mod de preparare pas cu pas

1. Pregătirea foilor

Desfă varza murată foaie cu foaie.

Dacă este prea sărată, clătește rapid foile în apă rece.

Taie nervura groasă.

Frunzele de viță se clătesc bine de sare și se lasă la scurs.

2. Umplutura

Într-un vas mare pune: ceafa de porc tocată, kaizerul tocat, morcovii rași, orezul spălat în mai multe ape, pătrunjelul și mărarul tocate, cele 2 ouă, bulionul, sarea și piperul, puțin ulei

Amestecă bine cu mâna până compoziția devine legată și uniformă. Umplutura trebuie să fie suculentă, nu uscată.

3. Rularea sarmalelor

Pune câte o lingură de umplutură pe fiecare foaie.

Rulează strâns, cu capetele bine băgate.

În frunze de viță se fac sarmale mai mici, în varză – puțin mai mari.

4. Pregătirea oalei

Pe fundul oalei pune: un strat de varză dulce tocată mare, câteva tulpini uscate de cimbru și mărar. Așază sarmalele în straturi, alternând: varză murată, foi de viță

Printre straturi: roșii întregi din conservă, rupte cu mâna, bucăți din scărița de costiță

5. Fierberea

Toarnă bulionul din conservă peste sarmale.

Completează cu apă caldă până sunt acoperite.

Presară deasupra puțin cimbru uscat.

Acoperă cu capac sau cu o farfurie întoarsă.

Fierbere: 30–40 min la foc mediu, apoi minimum 2,5 ore la foc mic

Sarmalele trebuie să bolborosească încet, nu să clocotească.