Jucăriile de Crăciun din anii '80 și '90 valorează acum o avere. Vrei să te îmbogățești? Verifică-ți podul

De la Tamagotchi și Barbie la casete VHS și Beanie Babies, există o lungă listă de cadouri care îți vor trezi o bună doză de nostalgie, dar care ar putea, de asemenea, să-ți aducă un plus important în contul bancar, dacă ești dispus să te desparți de ele.

Asta pentru că, dacă ești încă mândrul proprietar al oricăreia dintre următoarele jucării ai putea să le vinzi acum sute și pentru mii de lire sterline. Iată câteva dintre cele mai profitabile jucării pe care le-ați putea avea în pod.

Furby

Copiii din anii '90 își vor aminti că au primit un Furby de Crăciun sau de ziua lor la un moment dat, pentru o sumă modestă. Însă, anumite modele valorează acum o avere, cum ar fi ediția limitată sau Furby original în ambalajul său oficial.

Cât puteți câștiga depinde de starea jucăriei, dar unele jucării mai vechi se vând pe eBay cu aproximativ 100 sau 260 de lire sterline, dacă sunt în cutia originală.

Existat și rapoarte privind anumite tipuri de Furby, cum ar fi un model împodobit cu bijuterii, care s-au vândut cu mii de lire sterline.

Păpușile Polly Pocket

La sfârșitul anilor '80 și '90, Polly Pocket a devenit extrem de populară, iar micile păpuși au ajuns pe listele de Crăciun ale tuturor.

Mattel a preluat marca în 1998, ceea ce înseamnă că păpușile Polly originale, fabricate între 1989 și 1998, valorează acum o avere, mai ales dacă sunt sigilate în cutia originală.

O licitație recentă s-a încheiat cu suma uluitoare de 741 de lire sterline pe eBay, în timp ce o capelă de nuntă iluminată, fabricată în 1994, s-a vândut cu aproape 250 de lire sterline.

În altă parte, o trusă de cosmetice Polly Pocket din 1997 a atins suma uluitoare de 4.800 de lire sterline pe eBay în 2024.

Așadar, dacă mai aveți păpuși Polly prin casă, verificați cât valorează.

Barbie

Majoritatea dintre noi am avut cel puțin o păpușă Barbie, iar unii dintre noi probabil că încă o mai au.

Deși de-a lungul anilor au fost create zeci de tipuri diferite de păpuși Barbie, anumite modele vintage sau în ediție limitată, valorează sute de lire sterline.

Ca în cazul majorității jucăriilor de colecție, acestea se vând cel mai bine în cutia originală și în stare perfectă.

Exemple recente de păpuși Barbie care au adus câștiguri mari includ Dream Date PJ Barbie din 1982 și Hollywood Hair Teresa Barbie din 1992, ambele vândute pe eBay în octombrie cu 330 de lire sterline.

Păpușa Barbie Peaches 'n Cream din 1984 a adus 548 de lire sterline în această lună, în timp ce gama Barbie Pink and Pretty din 1981, în ediție limitată, se vinde cu prețuri cuprinse între 200 și 280 de lire sterline pe eBay.

Cărți Pokémon

Știm că anumite cărți Pokémon rare valorează o sumă considerabilă, cum ar fi PSA Grade 9 Pikachu Illustrator, deținută de YouTuber Logan Paul și în valoare de peste 5 milioane de dolari (3 milioane de lire sterline).

Paul nu este singurul care a investit într-o carte rară, deoarece rapoartele susțin că o carte super-rară s-a vândut cu peste 321.000 de lire sterline în 2022, în timp ce alta s-a vândut cu 34.000 de lire sterline.

Cărțile sunt încă disponibile pentru cumpărare și există de zeci de ani, așa că ar merita să verificați dacă aveți acasă vreun suvenir Pokémon.

Casete VHS Disney

Toți copiii din anii '80 și '90 își amintesc de casetele VHS. Înainte de apariția streamingului, trebuia să cumpărăm filmele preferate pe casete și să ne certăm pe ce să vizionăm.

Toți aveam filme populare Disney pe casete VHS, precum Toy Story și Regele Leu, dar acestea ar putea valora acum câteva lire sterline.

În funcție de starea lor, ai putea obține o sumă de cinci cifre. O ediție rară a filmului 101 Dalmațieni în ambalaj sigilat s-a vândut, potrivit unor surse, cu 15.000 de lire sterline pe eBay în 2023.

Jucării Power Rangers

Au fost extrem de populari în anii '90, dar Power Rangers rămân și astăzi un element esențial al copilăriei.

Fie că este vorba de seriale TV, filme, costume sau figurine, eroii de acțiune colorați sunt un succes major.

Așadar, nu este de mirare că un set de figurine originale de acțiune din începutul anilor '90 vă poate aduce sute de lire sterline, sau chiar mai mult dacă sunt sigilate.

Un set de Power Rangers vintage s-a vândut recent cu peste 200 de lire sterline.

Dacă ale tale nu sunt în cutie, prețul se apropie mai mult de 50 de lire sterline, dar tot merită să încerci.

Tamagotchis

Jucăriile populare au fost lansate pentru prima dată la nivel mondial în 1997, iar copiii din întreaga lume au fost instantaneu captivați.

Deși Tamagotchis există și în prezent, iar în 2022 a fost lansat chiar un film Pixar cu această jucărie, o ediție originală vă poate aduce sute sau mii de lire sterline.

Cele în stare nefolosită se pot vinde cu aproximativ 300 de lire sterline, dar modelele rare, cum ar fi Mobile Kaitsu! Tamagotchi Plus, pot ajunge până la 3.701 lire sterline, după cum a descoperit un norocos în 2021, potrivit revistei Smithsonian Magazine.

Pentru a verifica valoarea Tamagotchi-ului tău, identifică versiunea, află dacă este o culoare obișnuită sau rară și răsfoiește alte anunțuri vechi pe site-uri precum eBay.

Beanie Babies

Beanie Babies au fost la modă în anii '90, iar mulți oameni încă le colecționează și astăzi.

Având în vedere numeroasele variante create, nu este de mirare că anumite modele pot ajunge la mii de lire sterline la licitație.

Edițiile originale ale jucăriilor de colecție, lansate în 1993, au ajuns la peste 1.000 de lire sterline pe eBay, cum ar fi Flash the Dolphin și Legs the Frog.

Pe Etsy, patru Beanie Babies rare din anii '90 sunt de vânzare la 11.610 lire sterline; cu toate acestea, există și zeci de exemplare de vânzare online la prețuri de până la 5 lire sterline.

Păpușile Spice Girls

În octombrie 1997, toți fanii Spice Girls erau înnebuniți după păpușile trupei, lansate de Galoob Toys.

Un set de cinci păpuși a fost disponibil până în 1999, când Hasbro a preluat producția și a lansat un set de patru păpuși, după ce Geri Halliwell a părăsit îndrăgita trupă de fete.

Costumele iconice ale lui Scary, Ginger, Baby, Sporty și Posh erau toate disponibile, iar dacă încă mai deții cu mândrie o păpușă Spice Girls, ar putea fi momentul să o vinzi.

Păpușile se vând cu sute de lire pe eBay, un set complet ajungând recent la 591 de lire, în timp ce o păpușă Viva Forever Posh Spice s-a vândut cu 281,50 lire.

Jucării Happy Meal

Un Happy Meal de la McDonald's era o mare bucurie în copilărie, dar nu doar din cauza mâncării. Fiecare cutie conținea o jucărie, iar pe vremuri, multe dintre ele erau de colecție.

Dacă ai avut norocul să colecționezi mai multe, atunci sper că le-ai păstrat, pentru că ai putea avea noroc.

Lanțul de fast-food a colaborat în trecut cu mărci precum Pokémon, Beanie Babies și Disney, iar seturile complete pot fi vândute pe sume considerabile.

Un set complet de jucării Pokémon Happy Meal este listat pe eBay la peste 140 de lire sterline, în timp ce o selecție de figurine Minion este listată la 350 de lire sterline.

De asemenea, unele rapoarte susțin că figurinele Mario din anii '90 pot fi o sursă bună de venit.