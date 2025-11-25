Noi norme europene privind jucăriile pentru copii. Ce schimbări introduce Parlamentul European

Parlamentul European a aprobat marți, 25 noiembrie, noi norme pentru siguranța jucăriilor, menite să protejeze copiii de riscurile asociate acestora și să reducă numărul jucăriilor nesigure care ajung pe piața europeană. Noile reguli actualizează directiva din 2009, ținând cont de creșterea comerțului online și a utilizării tehnologiilor digitale, se arată într-un comunicat de presă al PE.

Ce interzic noile norme

Printre principalele modificări se numără interzicerea perturbatorilor endocrini, a substanțelor sensibilizante pentru piele și a substanțelor PFAS, considerate „chimicale eterne”.

De asemenea, utilizarea intenționată a celor mai periculoase tipuri de bisfenoli și a parfumurilor alergene în jucăriile pentru copii sub trei ani sau destinate a fi puse în gură va fi interzisă.

Noi reguli pentru producătorii de jucării

Producătorii vor fi obligați să realizeze evaluări complete ale siguranței jucăriilor, inclusiv riscurile chimice, fizice, mecanice, electrice sau pentru sănătatea mintală în cazul jucăriilor digitale.

O noutate importantă este pașaportul digital al produsului, care va fi vizibil pe toate jucăriile și va permite acces rapid la informațiile de siguranță prin coduri QR. Măsura va facilita controalele vamale, trasabilitatea produselor și informarea consumatorilor.

Noile reguli clarifică și responsabilitățile operatorilor economici și ale piețelor online, care vor trebui să afișeze marcajele CE, avertismentele de siguranță și pașapoartele digitale ale produselor. Jucăriile care nu respectă normele vor fi considerate „conținut ilegal”.

Jucăriile, pe locul secund în categoria produselor periculoase din UE

„Prin acest regulament, Europa transmite un semnal clar: siguranța copiilor nu trebuie lăsată la voia întâmplării. Companiile pot planifica responsabil, iar copiii se pot juca fără griji”, a spus raportoarea Parlamentului European, Marion Walsmann.

Noile norme urmează să fie publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și, teoretic, vor intra în vigoare la 20 de zile de la publicare.

Normele UE privind siguranța jucăriilor stabilesc cerințele esențiale de siguranță pe care trebuie să le respecte jucăriile pentru a putea fi introduse pe piața Uniunii, indiferent dacă sunt fabricate în Uniunea Europeană sau în afara ei. În raportul de anul trecut al sistemului european de alertă rapidă pentru produse de consum periculoase, jucăriile au reprezentat a doua categorie ca număr de produse periculoase (15%), fiind depășite doar de produsele cosmetice (36%). Totodată, substanțele chimice au fost principala sursă de risc în aproape jumătate dintre alerte.

