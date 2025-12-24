€ 5.0890
Ambasada SUA la București, mesaj de Crăciun. Ce spune de parteneriatul România - Statele Unite / video
Data publicării: 11:25 24 Dec 2025

Ambasada SUA la București, mesaj de Crăciun. Ce spune de parteneriatul România - Statele Unite / video
Autor: Ioan-Radu Gava

steaguri-romania-si-sua_35279200 Foto: Freepik.com
 

Ambasada SUA la București a transmis un mesaj cu ocazia Crăciunului.

Statele Unite ale Americii şi România au un parteneriat "puternic" şi "în continuă creştere", bazat pe valori comune şi interese strategice, a declarat, miercuri, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucureşti, Michael Dickerson.

"Suntem uniţi de valorile pe care le sărbătorim în acest sezon: pacea, familia şi angajamentul pentru libertate. În timp ce preţuim momentele petrecute alături de cei dragi în perioada sărbătorilor, ne îndreptăm privirea şi către noul an.

Anul 2026 marchează un moment important pentru America: 250 de ani de la fondarea Statelor Unite ale Americii. Abia aşteptăm să împărtăşim acest an aniversar special cu prietenii şi aliaţii noştri cei mai apropiaţi, precum România", a transmis Dickerson, în mesajul de Crăciun al misiunii diplomatice.

ambasada sua
craciun
parteneriat strategic
sua
