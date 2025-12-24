Ambasada SUA la București, mesaj de Crăciun. Ce spune de parteneriatul România - Statele Unite / video

Statele Unite ale Americii şi România au un parteneriat "puternic" şi "în continuă creştere", bazat pe valori comune şi interese strategice, a declarat, miercuri, însărcinatul cu afaceri al Ambasadei SUA la Bucureşti, Michael Dickerson.

"Suntem uniţi de valorile pe care le sărbătorim în acest sezon: pacea, familia şi angajamentul pentru libertate. În timp ce preţuim momentele petrecute alături de cei dragi în perioada sărbătorilor, ne îndreptăm privirea şi către noul an.

Anul 2026 marchează un moment important pentru America: 250 de ani de la fondarea Statelor Unite ale Americii. Abia aşteptăm să împărtăşim acest an aniversar special cu prietenii şi aliaţii noştri cei mai apropiaţi, precum România", a transmis Dickerson, în mesajul de Crăciun al misiunii diplomatice.